بزرگترین پل کابلی ایران با نورپردازی زیبا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای ساخت و تکمیل پل غدیر 320 میلیارد ریال هزینه شده و با بهره برداری از آن بخشی از ترافیک شهر اهواز روی پلهای پنجم و سلمان فارسی کاسته می شود.

پل هشتم اهواز یک هزار و 14 متر طول دارد و عرض این پل در محل ورودیها 6.20 متر است و در وسط پل عرض آن یک متر افزایش می یابد. این پل خیابان زند در شرق رودخانه کارون را به خیابان تخت سلیمان در غرب این رودخانه متصل می‌کند.



پایلونهای این پل 81 متر از سطح آب فاصله دارند و عرشه آن هم با 158 شمع به قطر 150 متر و عمق حدود 35 متر بر روی رودخانه قرار گرفته است. در دو طرف پل 32 کابل وجود دارد که مجموع طول این کابلها 170 کیلومتر است.



این پل دارای دو رمپ گروهی شرقی و غربی به طول 372 متر، عرشه بتنی پل 325 متر، عرض کل پل 20 متر و 60 سانتی متر و عرض باند سواره رو 13 متر و 60 سانتی متر است. پل غدیر در مراحل مختلف 30 هزار تن بتن ریزی شده است. برای نصب عرشه فلزی پل از پنج فروند جرثقیل و تجهیزات مدرن دریایی استفاده شده که رکورد بسیار بالایی را مهندسان بومی در سطح خاورمیانه برجای گذاشته اند.



مقدار کلی کابلهای نگهدارنده پل هشتم به میزان ۲۴۰ تن بوده و برنامه نصب آن در قالب ۳۲ ردیف به صورت جفت در طرفین پایه های پل اجرا شد و در هر طرف پایلون هشت ردیف کابل قرار می‌گیرد به طوری که در هر پایه دو کابل به عنوان نگهدارنده در نصب شد. این پروژه حدود 34 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.



معماری این پل چشم اندازی زیبا در شهر اهواز ایجاد کرده که در نوع خود ستودنی است. این پل که این روزها به زیبایی نورپردازی شده، نمایی زیبا در شب دارد و کابلها و عرشه آن در تاریکی شبهای کارون می‌درخشد.



پل هشتم اهواز در اسفندماه جاری به صورت آزمایشی افتتاح شد تا با عبور ترافیک از روی این پل نواقص احتمالی آن مشخص و رفع شود و امروز پل به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.