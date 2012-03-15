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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

جلالی:

اشتغال ایجاد شده در فنی و حرفه ای گلستان 3 برابر تعهدات است

اشتغال ایجاد شده در فنی و حرفه ای گلستان 3 برابر تعهدات است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان با اشاره به تعهد این اداره کل که 700 نفر در سال جاری بوده است گفت: تعداد اشتغال ثبت شده در سامانه رصد از سوی این اداره کل دو هزار و 207 نفر بوده که از این تعداد هزار و 515 نفر مرد و 692 نفر زن است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان استان افزود:  از این تعداد اشتغال یافته هزار و 331 نفر در بخش صنعت و اتحادیه های صنفی وخدمات فنی ، 763 نفر در بخش خدمات غیر فنی و 113 نفر در بخش کشاورزی بوده است.

وی روشهای جذب این افراد و ایجاد اشتغال آنان را سفارش نیروی کار توسط کارفرمایان و یا دعوت به کار از آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای توسط صاحبان صنایع ، اعطا مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ، آموزشهای استاد شاگردی، استفاده از ظرفیتهای مراکز کاریابی و هدایت آموزش گیرندگان به سمت ایجاد کسب و کار و مشاغل خانگی عنوان کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اولین گام برای هدایت صحیح جوانان به مشاغل دلخواه درک صحیح از نیازهای بازار کار است و این مهم طی نشستهای مشترک با صاحبان صنایع و معرفی ظرفیتهای آموزش فنی و حرفه ای به عموم جامعه و برگزاری همایشهای مختلف در شهرها و روستا ها بدست آمده است.

وی هماهنگی تجهیزات و امکانات آموزشی با مطالبات بنگاهها و اتحادیه ها و ایجاد واحدهای مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای را از دیگر موارد اثرگذار در نیل به اهداف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان در ایجاد اشتغال برشمرد.

کد مطلب 1560813

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