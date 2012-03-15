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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

فینال جام حذفی/

ترکیب اصلی استقلال و شاهین مشخص شد

ترکیب اصلی استقلال و شاهین مشخص شد

پرویز مظلومی اسامی 11 بازیکن اصلی این تیم برای دیدار برابر شاهین بوشهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی از ساعت 15 امروز بین تیم های شاهین بوشهر و استقلال تهران در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز خواهد شد که از سوی کادر فنی استقلال ترکیب 11 نفره این تیم به شرح زیر اعلام شد:

* سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، حنیف عمران زاده، مهدی امیرآبادی، میثم حسینی، علی حمودی، فریدون زندی، جی لوید ساموئل،  خسرو حیدری، اسماعیل شریفات و آرش برهانی.

حمید درخشان نیز یازده بازیکن زیر را در ترکیب تیمش قرار داده است:

* طالب لو، انصاریان، ایران نژاد، شکوری، نوری، لک چرا، شکوه مقام، عزیزمحمدی، پورخسروانی، تنهایی و ایوان پتروویچ

کد مطلب 1560814

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