بارش باران خاک نفس بروجرد را گرفت/ مدارس تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی سال در استان و شهرستان بروجرد شاهد ورود توده گرد و غبار توام با ریزش باران خاک هستیم.

این در حالیست که این روزها آسمان بروجرد به حدی غبار آلود است که مردم تا دو متری خود را به سختی می توانند ببینند. در این هوای غبراآلود بروجرد نفس کشیدن برای افراد سالم نیز سخت شده چه برسد به افرادی که بیماریهای ریوی و تنفسی دارند.

از طرف دیگر وجود گرد و غبار در بروجرد به صورتی است که مدارس سطح بروجرد در روزهای پایانی این هفته تعطیل شده اند.

وزش باد شدید و ورود گرد و غبار در بروجرد تقریبا زندگی را در این روزهای پایانی سال با مشکل مواجه کرده است.

در آستانه نوروز مردم امید دارند که این پدیده هر چه زودتر از استان رخت بربندد تا در آستانه روزهای بهار بتوانند نفس راحتی بکشند.