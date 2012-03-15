سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال با شعار بهار من، آرامش تو به استقبال بهار خواهیم رفت، افزود: برنامه ریزی شده تا فضایی مناسب در سطح استان برای مردم و زائران در سال جدید ایجاد شود.
وی گفت: علاوه بر اینکه نیرویهای انتظامی به طور ۱۰۰درصد در ایام نوروز به کار گرفته خواهند شد، نیروی کمکی مناسب نیز پیش بینی شده تا در ایام نوروز مناطق سکونت گاهی و اطراف شهرها تحت نظارت قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در سال جدید ۳۰ایستگاه نوروزی ایجاد خواهد شد، افزود: از این ایستگاهها، ۲۴ایستگاه داخل قم و شش ایستگاه در خارج از شهر قرار داده شده است.
حضور بیش از پنج هزار نیرو در ایام نوروز در قم
فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: بیش از پنج هزار نیرو در ایام نوروز امنیت را در این ایام فراهم خواهند کرد.
وی گفت: قرارگاه نوروزی نیروی انتظامی با همکاری اداراتی مانند اداره راه و شهرسازی، شهرداری، هلال احمر و علوم پزشکی اقداماتی را در ایام نوروز انجام میدهد.
وی ادامه داد: اقدامات نیروی انتظامی در این ایستگاهها شامل اطلاع رسانی، اقدامات امنیتی و همچنین انجام کار مشاورهای میشود.
توکلی بیان کرد: تامین امنیت در سکونت گاهها در ایام نوروز از دیگر اقدامات نیروی انتظامی است که با استفاده از نیروهای کمکی این اقدام انجام میگیرد.
وی گفت: با وجود اقداماتی که نیروی انتظامی در تامین امنیت انجام خواهد داد شهروندان نیز باید در صورت مسافرت مراقبتهای اجتماعی را انجام دهند.
وی ادامه داد: همچنین شهروندان در مسافرتهای نوروزی خود قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و پول نقد نیز با خود جا به جا نکنند.
سردار توکلی به مهر خبر داد:
ایجاد ۳۰ ایستگاه نیروی انتظامی نوروزی طی ایام عید در قم
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم از ایجاد ۳۰ ایستگاه نوروزی در ایام عید در قم خبر داد.
سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال با شعار بهار من، آرامش تو به استقبال بهار خواهیم رفت، افزود: برنامه ریزی شده تا فضایی مناسب در سطح استان برای مردم و زائران در سال جدید ایجاد شود.
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