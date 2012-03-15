مصوبه 106 میلیاردی دولت در کنگان عملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمودی‌نیا ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از یک سال از مصوبه 106 میلیاردی سفر سوم دولت به شهرستان کنگان ولی هنوز این مصوبه مهم اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: اجرای این مصوبات یکی از خواسته‌های مهم مردم از مسئولان است که توسعه و پیشرفت این شهرستان را به همراه خواهد داشت و عملی شندن آن موجب دلسرد شدن مردم از مسئولان خواهد شد.

امام جمعه کنگان به اشاره به حضور شرکتهای مختلف صنعتی و اقتصادی در شهرستان کنگان ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم هر یک از این شرکت‌ها عمل معمور کردن یک مسجد یا موسسه دینی و قرآنی را در شهرستان کنگان انجام دهند.

وی ضمن تقدیر از خبرنگاران در انعکاس و انتشار مشکلات مردم و قرار گرفتن‌ آنها به عنوان رابط بین مسئولان و مردم اظهار داشت: خبرنگاران چشم و چراغ جامعه هستند و باید همواره قدردان و قدرشناس زحمات خبرنگاران باشیم.

محمودی از حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و گفت: مردم همواره وفاداری خود را به نظام و ارزش‌های نظام اسلامی ثابت کرده‌اند و حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات مجلس نمونه دیگری از این وفاداری و ولایت‌مداری مردم بود.

امام جمعه اهل سنت کنگان نیز در این نشست اظهار داشت: ملت ایران در انتخابات 12 اسفند وفاداری خود به آرمانهای امام و رهبری و شهیدان را به نمایش گذاشتند.

شیخ محمد جمالی اضافه کرد: مردم ما ثابت کردند که همواره مردان و زنان روزهای تلخ و شیرین‌اند و همواره پیرو رهبر و حامی نظام اسلامی هستند و وحدت و همدلی از مهمترین جلوه‌های انتخابات بود.