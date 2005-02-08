حماس: ما آتش بس را با هدف آزمايش كردن اهداف اسراييل بصورت موقت پذيرفته ايم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه اماراتي البيان،مقامات مسئول فلسطيني واسراييلي اعلام نمودند: آريل شارون نخست وزيراسراييل وابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروزدر نشست شرم الشيخ كه ميزباني آن را حسني مبارك رئيس جمهوري مصربرعهده دارد، آتش بس را اعلام خواهند كرد.

همزمان درساعات اوليه امروزسه شنبه تفريحگاه شرم الشيخ درسواحل درياي سرخ كه به ميزباني تعداد زيادي از كنفرانس هاي بين المللي مهم شهرت دارد پذيراي رهبران فلسطيني و اسراييلي وعبدالله دوم شاه اردن مي باشد.

رعنان گيسين يكي ازمشاوران آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي تصريح كرد: روزگذشته مسئله اعلام آتش بس به طورتفصيلي مورد بازنگري قرارگرفته است وفلسطينيها به زودي پايان خشونت و اقدامات تحريك آميزعليه اسراييل را اعلام خواهند كرد درمقابل اسراييل ازدست زدن به اعمال خشونت آميز در سايه پايبندي فلسطينيها به تعهدات خود امتناع خواهد كرد.

گيسين افزود: فلسطينيها درصورت پايبندي به تعهدات خود مسئول جلوگيري ازاعمال خشونت آميزعليه اسراييل هستند تا با بتوانيم قدم بعدي را برداريم .

دركناراين مسائل صائب عريقات مقام ارشد مذاكرات فلسطيني اعلام كرد: طرفهاي فلسطيني و اسراييلي با تشكيل كميته هاي كاري كه مسئوليت تعامل با مسئله فلسطيني هاي در بند و استقرار نيروهاي امنيتي و تعامل با فراريها و تبعيد شدگان دارند،توافق كردند.

عريقات تصريح كرد:كنفرانس شرم الشيخ موضوع شهرك هاي اسراييلي در كرانه باختري رود اردن و موانع امنيتي كه اسراييل در كرانه باختري رود اردن ايجاد كرده است را مورد بررسي قرارمي دهد .

ناظران مسائل سياسي مي گويند: هدف ازبرگزاري كنفرانس شرم الشيخ گذاردن سنگ بناي مسالمت آميزدر آينده و نيزاستفاده از شرايط جديد بوجود آمده درصحنه فلسطين مي باشد خصوصا اينكه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به ديدگاه مخالفت با خشونت و بكارگيري از وسائل و ابزار ديپلماسي شهرت دارد.

كنفرانس شرم الشيخ در زماني برگزار مي شود كه روابط مصرواسراييل شاهد پيشرفت مثبت در ابعاد اقتصادي و امنيتي است .

همچنانكه اين كنفرانس مستقيما با سفر كاندوليزارايس وزيرامور خارجه آمريكا به سرزمين هاي اشغالي ارتباط دارد و چرا كه وي از دو طرف فلسطيني و اسراييلي خواسته در جهت پيشبرد روند مسالمت آميزصلح گام بردارند.

وزير امورخارجه آمريكا روزگذشته درسرزمين هاي اشغالي گفت: كشورش مصمم است تا تمام تلاش خود را براي تحقق تشكيل دولت فلسطيني كه بتواند با صلح در كنار اسراييل ادامه حيات دهد بكارگيرد.

به موازات اين سخنان،جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) ساعتي پيش ازبرگزاري كنفرانس شرم الشيخ درمصراعلام كرد: اين جنبش براي آزمايش كردن اهداف اسراييل تا ساعتي قبل ازبرگزاري كنفرانس شرم الشيخ ميان فلسطينيها و اسراييلي و با حضور اردن ومصر به آتش بس پايبند است .

روزگذشته يكي ازرهبران ارشد حماس به نام محمود الزهار پس ازديدارش با هياتي امنيتي مصربرياست سرلشگرمصطفي البحيري معاون رئيس سازمان اطلاعات كل مصردرغزه گفت ما آتش بس را با هدف آزمايش كردن اهداف اسراييل اعلام مي كنيم .

الزهارابزار اميدواري كرد كه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نتايج اين كنفرانس (شرم الشيخ) را با حماس مورد بررسي قرار دهد تا اين جنبش بتوانيد موضع نهايي خود را اعلام نمايد.

درهمين راستا محمد الهندي يكي از رهبران ارشد جنبش جهاد اسلامي فلسطين اظهار داشت : اين جنبش هيچ مانعي براي اعلام آتش بس دو جانبه ايجاد نمي كند اما تاكيد مي كند اعلام آتش بس دو جانبه بدون بها و مجاني غير ممكن است.