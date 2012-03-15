بعد علمی آمارگیری از مسافران نوروزی مشهد تقویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری اظهارکرد: آمار ورود مسافران توسط دستگاه های مربوطه از امروز 25 اسفند 90 تا ساعت 12 ظهر به صورت روزانه به ستاد تسهیلات اعلام و پس از بررسی و پایش اطلاعات از سوی کارشناسان معاونت آمار ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان تا ساعت 14 به ستاد تسهیلات کشور ارسال خواهد شد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی بیان کرد: این آمار به صورت روزانه و از طریق دبیرخانه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: با وجود همه تلاشها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش دقت در فرآیند یاد شده، باید پذیرفت که لازمه تحقق هرچه مطلوب تر این هدف مستلزم تقویت امکانات سخت افزاری همچون تجهیز ورودی های مشهد به دوربین های پلاک خوان اتومبیل ها دارد.

وی آخرین مطالعات مربوط به برآورد مسافران که به طور پیوسته در طول یکسال انجام شد را مربوط به سال 65 اعلام کرد و افزود: از آن زمان تاکنون طرح های مقطعی متعددی اجرا شده است که با وجود نکات مثبت، نمی تواند پاسخگوی نیازهای آماری استان در مقوله برنامه ریزی باشد.

معاون آمار ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان از ارائه پیش نویس طرح "تامین نیازهای آمار رسمی و پایه ای برای تدوین برنامه توسعه کمی و کیفی زیارت" خبر داد و اضافه کرد: این طرح برای اخذ مجوزهای لازم به مرکز آمار ایران ارسال شده است.