روزانه 370 هزار مسافر در گرگان جابجا می شوند

شهرام شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم جابجایی مسافر توسط تاکسی های گرگان اظهار کرد: سرانه جابجایی مسافر در شهر هایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر برای هر تاکسی 125 نفر در روز است.

شاکری در خصوص برنامه های نوروزی این سازمان گفت: بازدید مشترک تاکسیرانی و سازمان های زیربط از آژانسها و تاکسی تلفنی ها به صورت ویژه در ایام نوروز انجام می شود.

وی افزود: قبل از ایام نوروز با توجه مراجعه شهروندان به بازارچه های محلی واقع در بلوار الغدیر برای خرید اقلام مورد نیاز سال جدید، سرویس های مخصوص این خط در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گرگان گفت: در گرگان 27 خط تاکسی وجود دارد، برای راحتی رانندگان و همچنین ارائه خدمات مطلوب در تعطیلات نوروز تعداد 20 برگه مرخصی برای خطوط 27 گانه گرگان تدارک دیده شده است.

