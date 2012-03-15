کاهش آمار تصادفات نیازمند فرهنگ سازی است

به گزرش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار سردار مومنی، رئیس پلیس راهور کشور با وی، با اشاره به کاهش آمار تلفات سوانح رانندگی در سطح کشور، اظهار داشت: کاهش این آمار باعث خوشحالی است و باید در این زمینه از اقدامات راهنمایی و رانندگی قدردانی کرد.



وی با بیان اینکه این گونه اقدامات ذخیره یوم المعاد شما خواهد بود، یادآور شد: باید با ابتکارات و کارهای نو این مسیر را ادامه داد زیرا مشکلات زندگی بن بستی ندارد و برای هر مسئله راه حلی وجود دارد که باید جستجو و راه را پیدا کرد.



این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه انجام کارهای فرهنگی می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آمار حوادث و تلفات سوانح رانندگی داشته باشد، تصریح کرد: حتما مسئولان در راهنمایی و رانندگی به این مسئله توجه دارند که لازم است این دقت نظر بیشتر شود و مردم و رانندگان نیز توجه کنند.



مردم و رانندگان باید خود را ملزم به رعایت قوانین بدانند



وی با تاکید بر التزام به قوانین از سوی مردم و رانندگان، بیان داشت: گاهی مشاهده می‌شود برخی مردم قوانین را مراعات نمی‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود تا هم برای خود و هم دیگران مشکلاتی را به وجود آوردند که در این خصوص نیاز به فرهنگ سازی به شدت احساس می‌شود.



مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مشکل دیگر وجود برخی موتورسواران است که خود را ملزم به رعایت قوانین نمی‌دانند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند که باید برای حل این مسئله کار فرهنگی و انظباطی بیشتر صورت گیرد.



تعامل بین دیگر دستگاه‌ها با راهنمایی و رانندگی افزایش یابد



وی در ادامه خطاب به مسئولان راهنمایی و رانندگی کشور بیان داشت: باید کاری کنید تا بین نهاد‌ها و ارگان‌هایی مثل شهرداری، صدا و سیما و دستگاه قضا با شما تعامل بیشتری حاصل شود تا با همکاری یکدیگر مشکلات در این زمینه حل شود.



اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از سوانح رانندگی مد نظر قرار گیرد



استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه ابراز داشت: جان مردم تا حد زیادی به دست شماست و شما باید اقدامات پیشگیرانه را در جلوگیری از بروز سوانح مد نظر داشته باشید.



وی در توصیه به ماموران راهنمایی و رانندگی بیان داشت: ماموران راهنمایی و رانندگی باید با مردم برخورد خوب و مناسبی داشته باشند اما این برخورد خوب به معنی زیر پا گذاشتن قوانین نیست.



مکارم شیرازی با اشاره به اینکه تنها یک نهاد نمی‌تواند مشکلات اجتماعی جامعه را حل کند، یادآور شد: همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید دست در دست هم دهند و مشکلات را حل کنند.



بر پایه این گزارش، در ابتدای این دیدار سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهور کشور گزارشی از عملکرد پلیس راهور کشور ارائه داد.