نرخ بیکاری فقط با سرمایه گذاری کاهش نمی یابد/ صنعت گردشگری بهترین جایگزین نفت

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کرج با وجود نرخ مهاجرت و بنگاه های زود بازده ولی یکی از استانهایی است که نرخ بیکاری در آن بسیار بالاست.



وی گفت: به اندازه کافی سرمایه گذاری شده و فقط سرمایه گذاری عامل کاهش نرخ بیکاری نیست بلکه باید به کسب و کار، بنگاه های خرد و مشاغل خانگی بیشتر توجه شود.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: 11 مرکز پژوهشی، علمی و تحقیقاتی در استان البرز واقع شده که جایگاه بین المللی دارد بنابراین نباید نسبت به این ارگانها بیگانه باشیم.



وی اظهار داشت: نیاز سنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و برنامه ریزی سازماندهی و هدایت آموزشهای

مهارت و فناوری با توجه به نظامهای آموزشی بین المللی همچون شربت سینه تاریخ مصرف دارد بنابراین باید به آن توجه ویژه صورت گیرد.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با اشاره به اینکه جهان تشنه معرفت است، اضافه کرد: صنعت گردشگری می تواند بهترین جایگزین برای نفت باشد.



عزیزی گفت: اردبیل در تابستان نرخ بیکاری به کمتر یک درصد می رسد و تمام این موارد به دلیل مهارتهای آموزشی است.

