گرد و غبار به یزد رسید/ تغییر رنگ شدید آسمان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان یزد اکنون به شدت تغییر رنگ داده و به دلیل وجود گرد و غبار شدید، نارنجی رنگ شده است.

شدت گرد و غبار آسمان یزد به حدی است که حتی در منازل، طعم و بوی خاک در دهان و بینی احساس می شود.

تنفس حتی در خانه ها و با وجود بسته بودن درب و پنجره ها سخت شده و در خانه های قدیمی تر حتی فضای اتاق ها نیز غبارآلود شده است.

در خیابان های یزد نیز تردد به کندی انجام می شود و خودروها به دلیل محدودیت دید متوقف شده اند.

کارشناسان هواشناسی اعلام کردند که این پدیده احتمالا تا فردا در یزد ادامه خواهد داشت.

یکی از کارشناسان هواشناسی یزد بیان کرد: از صبح امروز وزش شدید باد در یزد آغاز شده و این باد سرعت رسیدن گرد و غبار به یزد را شدت بخشیده است.

علی توکلی اظهار داشت: البته بخشی از این گرد و غبارها منشا محلی دارد اما بخشی دیگر گرد و غباری است که از غرب کشور وارد شده است.

وی توصیه کرد: سالمندان و کودکان و افراد دارای ناراحتی های تنفسی به هیچ وجه از منزل خارج نشوند و سایر افراد نیز در صورت لزوم برای خروج از منزل حتما از ماسک استفاده کنند.

این وضعیت هر سال در این ایام سال در استان یزد حاکم می شود و حتی یزدیها معتقدند که یزد دارای سه فصل تابستان، زمستان و خاکستان است.

گرد و غبار در دشت یزد - اردکان در بیشترین حد است و بسیاری از گلخانه ها نیز به ویژه در شهرستان صدوق دچار خسارت شده اند.