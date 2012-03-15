ادارات آق قلا در تعطیلات نوروز آماده باش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان به اقدامات ستاد تسهیلات شهرستان برای پذیرایی مطلوب از مسافران نوروزی اشاره کرد و افزود: بسترهای لازم برای خدمات‌دهی بهینه به مسافران نوروزی در راستای جذب گردشگر و تکریم گردشگران در شهرستان آق قلا فراهم شده است.

کر افزود: افزود: در این راستا ستاد تسهیلات سفر نوروزی برای خدمات‌دهی به گردشگران و ایجاد بستر مناسب تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌های هدفمندی در این راستا برای افزایش رضایت‌مندی گردشگران صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: تمامی فعالیتهای ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان آق قلا طی فرآیندی مشخص توسط کمیته ارزیابی شهرستان و استان ارزیابی خواهند شد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات اضافه کرد:برگزاری باشکوه این انتخابات برگ زرینی در تاریخ استان و شهرستان آق قلا بود که مردم با آگاهی نسبت به شرایط حساس کنونی این حماسه را خلق کردند.



فرماندار اضافه کرد: دشمن که با انواع ترفندهای مختلف نتوانسته بود به اهدافش پس از انتخابات 88 دست یابد و استراتژی عدم مشارکت را خواهان بود با تبلیغات چند ماهه اش قصد کم کردن مشارکت مردمی را داشت اما نتیجه ای معکوس حاصل اقداماتشان شد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواستار شده بودند مردم ایران سیلی محکمی بر گوش دشمن زدند.



وی در تبیین سیاست های آمریکا علیه انقلاب اسلامی در طی سه دهه انقلاب اشاره کرد و افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا بزرگترین پایگاه خود را در منطقه از دست داد و این با افول قدرت آمریکا در منطقه همراه بود ، آمریکا در دهه اول و دوم انقلاب جهت بازیابی قدرت خود بر منطقه به فکر حذف انقلاب اسلامی از صحنه سیاسی جهان افتاد ، شروع جنگ تحمیلی و ترور مسئولان کشوری از جمله اقداماتی بود که توسط استکبار جهانی بر علیه انقلاب برنامه ریزی کرد و با مقاومت مردم و با تدبیر رهبری و مسئولان نظام در این استراتژی شکست خورد.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: در دهه سوم انقلاب استراتژی آمریکا علیه ایران اسلامی تغییر کرد و استکبار انتخابات ایران را به عنوان یک فرصت برای اجرای نقشه های خود دانست که اوج آن انتخابات ریاست جمهوری و در فتنه 88 بروز کرد که با درایت رهبری و بصیرت مردم ایران با شکست دیگری مواجه شد.



کر در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: آمریکایی‌ها که طی 33 سال گذشته در تمامی صحنه‌های رویارویی با نظام اسلامی شکست خورده‌اند، اینگونه می‌پندارد که جمهوری اسلامی چنانچه پشتوانه‌های مردمی‌اش را از دست بدهد، به راحتی حاضر است برای بقای خود از اصول و ارزش‌های انقلابی‌اش فاصله گرفته و با آنان وارد مذاکره شوند.



فرماندار شهرستان آق قلا افزود: اما با حضور حماسی مردم در انتخابات 12 اسفند و انتخابی آگاهانه و هوشمند مردم ، مقدمات تشکیل مجلس کارآمد و پیش‌برنده انقلاب و نظام اسلامی را فراهم شد و تمامی فتنه های دشمن خنثی شد.