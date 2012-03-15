فعالان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد فیروزکوه تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر پنجشنبه با هدف تبریک عید نوروز و تشکر از پرسنل فعال این حوزه مهم دانشگاه برگزار شد.

مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در این مراسم از تجهیز و انتقال کارگاهها و آزمایشگاههای این واحد دانشگاهی خبر داد.

مهدی نیک ‏پناه گفت: در سال 90 یک همایش ملی و مراسم افتتاح پروژه های دانشگاهی با حضور رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

وی افزود: همکاری و تقویت گروههای رباتیک، برگزاری نمایشگاههای هفته پژوهش، پیگیری و انجام دهها طرح علمی دانشگاهی و برون انشگاهی توسط استادان و دانشجویان، تجهیز و ارتقای کارایی کتابخانه واحد، تقویت بخش ارتباط با صنعت و رشد کمی و کیفی باشگاه پژوهشگران جوان انجام شد.

مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه عنوان کرد: انتشار چندین شماره مجلات علمی و پژوهشی و تدوین برنامه و بودجه سال 91، تجهیز پروژه های نرم ‏افزاری و سخت ‏افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد گوشه ‏ای از دهها فعالیت مهم این حوزه در سال 90 بود که به بهترین شکل به انجام رسید.

وی افزود: قطعا نواقصی نیز در کار وجود دارد که باید با برنامه ریزیهای اثرگذار و دقیق، در آینده رفع شود.