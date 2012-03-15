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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

گودرزی خبر داد:

طرح خیمه معرفت در بروجرد اجرا می شود

طرح خیمه معرفت در بروجرد اجرا می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد از اجرای طرح خیمه معرفت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی ظهر پنج شنبه به خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد گفت: طرح خیمه معرفت در روزهای پایانی سال 90 و در آستانه نوروز در سطح 12 امامزارده شهرستان بروجرد اجرا می شود.

وی افزود: طرح خیمه های معرفت در امامزاده جعفر، امام زاده ابوالحسن و امامزاده قاسم (ع) و 9 امامزاده دیگر در سطح روستاهای بروجرد اجرا می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد یادآور شد: در طرح خیمه‌های معرفت یک روحانی مستقر پاسخگوی مسائل شرعی زایرین خواهد بود.

وی اجرای مسابقه پیامکی در خصوص ارزیابی برنامه‌های امامزادگان، اجرای طرح "قرآن بخوان، جایزه بگیر" ویژه کودکان را از دیگر برنامه های این اداره برشمرد و عنوان کرد: این طرح تا 14 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1560836

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