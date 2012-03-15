گشتهای محیط زیست در مراکز اسکان فرعی دماوند مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاکریمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان دماوند که با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد، افزود: این گشتها به منظور ارتقای سطح امنیت مراکز اسکان فرعی در شهرستان دماوند مستقر می شوند.

وی بیان کرد: مجموعه پاسگاه محیط بانی کوه سفید شهرستان دماوند نیز دوشادوش دیگر محیط بانان مشغول به خدمت در سراسر ایران اسلامی برای تحقق این مهم گام بر می ‏دارد.

این مسئول ادامه داد: از این رو و در راستای ایجاد امنیت در مراکز اسکان موقت فرعی شهرستان دماوند، مأموران پاسگاه محیط‏ بانی کوه سفید در این مناطق مستقر می ‏شوند.

تأکید بر لزوم نظافت نواحی برون شهری شهرستان دماوند

وی با تأکید بر لزوم نظافت نواحی برون شهری شهرستان دماوند گفت: در فصل زمستان و به دلیل بارش نزولات آسمانی بخش عمده‏ای از زباله و نخاله های ساختمانی در مناطق کوهستانی و نواحی روستایی زیر تلی از برف مدفون می شود.

میرزاکریمی ادامه داد: تبخیر تدریجی برفهای روی این بخش از زباله های مناطق کوهستانی و روستایی همزمان با تعییر شرایط جوی، افزایش دما و فرارسیدن ایام نوروز فضایی نازیبا را برای گردشگران و مردم دماوند ایجاد می کند.

مدیریت شهری به جمع آوری زباله ها توجه ویژه داشته باشد

وی عنوان کرد: از این رو، درخواست مجموعه پاسگاه محیط‏ بانی کوه سفید شهرستان دماوند، توجه ویژه مدیریت شهری و روستایی این شهرستان به جمع ‏آوری و دفع این زباله های موجود در مناطق مختلف و مدفون در زیر برف است.