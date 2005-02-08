پاكستان فروش تجهيزات هسته اي را به عربستان تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پاكستان ادعاي مجله تايم آمريكا درباره اقدام عبدالقدير خان پدر بمب هسته اي پاكستان به فروش تجهيزات حساس هسته اي به عربستان را بي پايه و اساس خواند .



شيخ رشيد وزير اطلاع رساني پاكستان گفت : گزارشي كه در شماره اخير مجله تايم آمريكا منتشر شده است پر از مغالطه كاري است، اين گزارش هيچ پايه واساسي ندارد و به واقعيت ها استناد نمي كند .



مجله تايم ادعا كرد آمريكا درباره اينكه آيا خان تكنولوژي هسته اي را به عربستان و چندكشورديگر فروخته است تحقيق خواهد كرد.



اين مجله به نقل از يك منبع در وزارت دفاع پاكستان ادعا كرد عبدالقديرخان نقش بزرگتري در كمك به ايران و كره شمالي در برنامه هاي هسته اي آنها ايفا كرده است .



مجله تايم ادعا كرده بود كه خان مواد لازم براي توليد بمب هسته اي از جمله دستگاه هاي سانتريفيوژ سريع را براي غني سازي اورانيوم به كره شمالي داده است اما وزير اطلاع رساني پاكستان تاكيد كرد : اسلام آباد با آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين الملل همكاري مي كند و آنها را در جريان نتايج تحقيقي كه منجر به متلاشي شدن شبكه غيرقانوني گسترش تجهيزات هسته اي شده است قرار مي دهد.



شايان ذكر است شيخ رشيد احمد پاكستان دو روز پيش مفقودشدن 16 سيلندر گاز اورانيوم هگزافلورايد از آزمايشگاههاي هسته اي اين كشور را تكذيب كرد.



وي گفت : اين ادعاها كاملاً غير واقعي است بخاطر اينكه مكانيسم و مهارت لازم براي كنترل تجهيزات هسته اي پاكستان، وجود دارد. احمد افزود: چيزي بصورت مخفيانه از آزمايشگاه بيرون برده نشده است و ما حقايقي داريم كه اين ادعاي ما را ثابت مي كند و اين گزارش اشتباه و گمراه كننده است.

وي گفت: پاكستان عبدالقديرخان دانشمند اتمي خود را به هيچ كشوري براي بازجوئي تحويل نخواهد داد و هرگونه دسترسي به وي را رد مي كند.

همچنين اين مقام پاكستاني گفت: اسلام آباد يك قدرت اتمي است كه اين مساله اعلام شده است و اين كشور با هيچ گونه فشاري براي كاهش برنامه هاي هسته اي خود مواجه نبوده است و ما با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ساير ارگانهاي مربوطه در خصوص تكثير سلاحهاي هسته اي در تماس هستيم.

لازم به ذكر است سخنان وزير اطلاعات پاكستان در زماني مطرح مي شود كه مجله تايم روز يكشنبه ادعا كرد: سيلندرهاي گازهگزافلورايد كه يكي از وسايل اصلي در غني سازي اورانيوم مي باشد از آزمايشگاه تحقيقات خان كه يكي از آزمايشگاههاي اصلي اتمي پاكستان مي باشد، مفقود گرديده است.

آمريكا با استفاده از رسانه هاي جمعي تاكنون با هجوم تبليغاتي خود سعي كرده است تا پاكستان را تحت فشار قرار دهد و آن كشور را متهم كرده است كه عبدالقديرخان تجهيزات اتمي به ايران، ليبي و كره شمالي فروخته است.

