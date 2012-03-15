هزار میلیارد ریال اعتبار به خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره اهداف و دستاوردهای تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: با وجود نوپا بودن این شورا، اهداف مهمی از قبیل نشستن دولت و بخش خصوصی دور یک میز، گفتگوی صمیمانه میان مدیران این دو بخش، الزام مدیران دولتی و خصوصی برای پاسخگویی به سوالات یکدیگر و طرح مباحث به صورت مستند حاصل شده است.

صلاحی در مورد وضعیت معدن سنگان خواف تاکید کرد: هرچند این معدن در سال های گذشته از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است اما هنوز به حداکثر بهره برداری از آن نرسیده ایم.

وی از افتتاح فاز جدید بهره برداری از معدن یاد شده در سفر آتی رئیس جمهور خبر داد و افزود: با جلب نظر سرمایه گذاران به دنبال راه اندازی واحدهای تولید کنستانتره و گندوله آهن برای تکمیل چرخه آهن از معدن تا تولید فولاد در استان هستیم.

استاندار خراسان رضوی همچنین مسکن مهر را از جمله طرح های موفق در استان دانست و اظهار داشت: آورده مردم در این طرح بین 50 تا 100 میلیون ریال است و تعاونی هایی که بیش از این مقدار را اخذ کنند متخلف محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: در طرح کلان ساخت 103 هزار واحد مسکونی مهر در استان وجود چند تعاونی متخلف امری بدیهی است.

صلاحی در خصوص زمان افتتاح 17 هزار واحد مسکن مهر آماده واگذاری بیان کرد: این طرح در کنار چهار طرح راه سازی و کلنگ زنی قطار شهری گلبهار در آینده ای نزدیک با حضور یکی از مسئولان کشوری به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی توجه به حوزه کشاورزی، اصلاح سیستم آبیاری تحت فشار و واگذاری سه ساله اراضی قابل کشت منابع طبیعی به فارغ التحصیلان جوان رشته کشاورزی از اولویت های استان در سال 91 است.