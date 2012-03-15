اماکن اسکان ضروری در دماوند مورد نیاز مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرداری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان دماوند که با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد، افزود: دو گونه اسکان در هر منطقه ‏ای وجود دارد.

وی یادآور شد: نوع نخست، اسکان دائمی است که همه ساله با تمهیدات مدیریت شهرستان و به وسیله ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در مدارس و سایر اماکن اجرا می شود.

کرداری اضافه کرد: نوع دوم از اسکان، گونه ضروری آن است که شاهد نمونه هایی از این دست در سالهای گذشته در شهرستان دماوند بودیم.

وی عنوان کرد: سال گذشته، یک دستگاه خودروی عمومی در حال گذر از شهرستان دماوند به دلیل ایراد فنی مجبور به توقف اضطراری شد و سپس مشکلاتی برای یافتن محلی برای اسکان آنها به وجود آمد؛ زیرا همه مدارس دماوند اشباع شده بود.

این مسئول با اشاره به اقدامات شهرداری دماوند در خصوص استقبال از بهار ادامه داد: شهرداری دماوند در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش سطح ارائه خدمات به مردم و همچنین دیگر هموطنان مسافر نواحی شمالی و برعکس، تا کنون دو نشست تخصصی را برگزار کرده است.

وی بیان داشت: امور اجرایی ستاد استقبال از بهار شهرداری دماوند در چهار حوزه مختلف تدوین و به تبع آن اجرایی می ‏شود.

دبیر ستاد استقبال از بهار شهرداری دماوند اضافه کرد: از مهمترین تمهیدات حوزه خدمات شهری می توان به نظافت عمومی معابر شهری، رفت و روب و ساماندهی سطلهای زباله اشاره کرد.

وی گفت: در حوزه فضای سبز و مدیریت شهری نیز اقداماتی همچون ترمیم فضاهای سبز شهری موجود، کاشت مجدد فضای سبز تخریب شده، اجرای طرحهای لکه گیری و آسفالت ‏ریزی از سوی شهرداری دماوند به مرحله اجرا در می آید.