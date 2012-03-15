  1. هنر
  2. سایر
۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

راوی «نور‌الدین پسر ایران» زیرتیغ جراحی

راوی «نور‌الدین پسر ایران» زیرتیغ جراحی

همسر سید نورالدین عافی راوی کتاب «نور‌الدین پسر ایران» از بستری شدن و انجام عمل جراحی بر روی همسر خود در تهران خبر داد.

همسر سید نورالدین عافی روای کتاب نورالدین پسر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همسرم به دلیل تشدید عفونت‌ چشم‌ها و فک خود از تبریز به تهران اعزام شده است و ساعت 15 روز پنجشنبه (25 اسفند) در بیمارستان قمر بنی‌هاشم تهران تحت جراحی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: حال عمومی همسرم خوب است اما به طور مشخص هنوز به ما اعلام نکردند که جراحی همسرم به چه صورتی انجام خواهد شد و پس از آن تا چه مدت طول درمان خواهد داشت.

وی همچنین گفت: بر اساس اعلامی که بیمارستان به ما داشته است باید پنج عمل جراحی بر روی همسرم انجام بگیرد که نخستین آن بعدالظهر امروز خواهد بود.

 کتاب «نورالدین پسر ایران»  پس از انتشار دست نوشته مقام معظم رهبری بر حاشیه آن مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و انتشارت سوره مهر نیز همزمان با ایام پایان سال نو این اثر را به همراه دست نوشته مقام معظم رهبری با شمارگان 25 هزار جلد در دست تجدید چاپ قرار داده است.

