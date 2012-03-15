بخشداری عسلویه به بخشداری ویژه تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان‌شناس ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان اظهار داشت: انتخابات یک زورآزمایی سیاسی بین دوست و دشمن بود که با پیروزی ملت هشیار و وفادار ایران اسلامی همراه شد.

وی به اجرایی شدن بسیاری از پروژه‌های عمرانی در سال جاری در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: از محل اعتبارات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری و بودجه شهرستان ده‌ها پروژه در حوزه‌های مختلف در شهرستان با اعتبار حدود 900 میلیارد ریال در هفته دولت و دهه فجر افتتاح و یا کلنگ‌زنی و اجرایی شد.

فرماندار کنگان به ارتقای بخشداری عسلویه به بخشداری ویژه اشاره کرد و افزود: بخشدار عسلویه از این پس معاون فرماندار و بخشدار عسلویه است و می‌تواند از دو معاون سیاسی و عمرانی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در دولت نهم و دهم مسیر توسعه شهرستان کنگان بسیار هموار شده است و با ادامه این روند آینده درخشان در انتظار این شهرستان است و شاهد توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های عمرانی در این شهرستان خواهیم بود.

یزدان‌شناس به بیان دغدغه‌هایی در خصوص بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: حضور نفت و گاز در بخش مرکزی با عنوان پارس 2 کنگان حضور دائمی صنعت در بخش مرکزی کنگان را تثبیت کرد.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار داشته است ارتقای فرمانداری شهرستان کنگان به فرمانداری ویژه است که امیدواریم به زودی این کار صورت پذیرد.

فرماندار کنگان خبرنگاران را سربازان گمنام توسعه معرفی کرد و ضمن تاکید بر همکاری مسئولان با خبرنگاران گفت: به مسئولان توصیه می کنم برابر نقدها آشفته نشوند و موضع تند نگیرند زیرا هدف جامعه خبرنگاری کمک به مسئولین در راستای خدمت به مردم است.