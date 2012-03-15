تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برابر تیم لبنان به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار صبح امروز پنجشنبه در زمین مجمعه کمپ تیم های ملی فوتبال برگزار شد که در وقت معمول بازی با نتیجه 4 بر 4 مساوی به پایان رسید و در ضربات پنالتی ایران با نتیجه 8 بر 7 پیروز شد.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با ترکیب زیر به میدان رفت: پیمان حسینی، امیرحسین اکبری، مهدی حسنی، فرید بلوک باشی، مسلم مسیگر ،علی نادری، حسن عبدالهی، محمد احمدزاده، علی مختاری و شهریار مژده - مربی: مارکو اکتاویو.
دیدار دوم دوستانه تیم ملی فوتبال ساحلی با لبنان فردا جمعه ساعت 11 صبح در کمپ تیمهای ملی برگزار می شود. هدایت تیم ملی فوتبال ساحلی لبنان برعهده کریم مقدم مربی ایرانی است.
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