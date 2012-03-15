500 تن گوشت سفید در خراسان جنوبی ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع ظهر پنجشنبه در ستاد تنظیم بازار استان، با اشاره به اینکه حدود 500 تن گوشت سفید برای ایام عید در استان ذخیره سازی شده، اظهار داشت: گوشت سفید در استان همچنان با مشکل مواجه بوده و باید این سهمیه افزایش یابد.

وی اضافه کرد: گوشت سفید در این استان با قیمت سه هزار و 100تومان عرضه خواهد شد.

جمیع همچنین از توزیع مرغ گرم در 140 مرکز عرضه استان خبر داد و افزود: مرغ گرم در استان با قیمت چهار هزار و 200 تومان عرضه می شود.

وی همچنین به ذخیره سازی 92 تن گوشت قرمز در استان برای ایام عید اشاره کرد و گفت: قیمت گوشت قرمز در استان 9 هزار و 200 تومان تنظیم شده است.

جمیع از آغاز توزیع 900 تن میوه در استان خبر داد و بیان کرد: از این میزان 450 تن سهمیه سیب و 450 تن سهمیه پر تغال است که در ایام عید در استان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه توزیع میوه از 25 اسفند ماه جاری آغاز شده و تا 15 فرودین ماه 91 ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: تعداد شبکه های منتخب توزیع میوه در استان 110 مرکز تعیین شده که در 35 مرکز استان توزیع می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خرسان جنوبی قمیت سیب در استان را یک هزار و 400 تومان و پرتغال را یک هزار و 50 تومان اعلام کرد و گفت: میانگین قیمت میوه در استان نسب به میانگین کشوری پایین تر است.

وی به استقبال مردم از نمایشگاه فروش بهاره اشاره کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه 400 غرفه دایر بوده که تمام مایحتاج مورد نیاز مردم از این محل تامین شده است.

وی ادامه داد: گشایش نمایشگاه منجر به رقابت در سطح بازار شده و قیمتهای بازار نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته و قیمت ها در حد متعادل است.

جمیع همچنین از ورود دام زنده از بازارچه دوکوهانه خبر داد و گفت: ورود دام زنده به منظور تامین گوشت مورد نیاز به استان بوده و باعث ساماندهی بازار شده و در تنظیم قیمتها نقش اساسی دارد.

وی میزان سهمیه برنج ایام عید استان را 170 تن اعلام کرد وبیان داشت: از این میزان تاکنون 110 تن توزیع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خرسان جنوبی در پایان یادآور شد: همچین سهمیه شکر استان در ایام عید 200 تن اعلام شده که تاکنون 120 تن در استان توزیع شده است.