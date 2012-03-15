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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

تجهیز فضای سبز شهر پرند به سیستم آبیاری قطره ای

تجهیز فضای سبز شهر پرند به سیستم آبیاری قطره ای

رباط کریم - خبرگزاری مهر: به منظور صرفه جویی در مصرف آب و پایین آوردن هزینه های آبیاری، فضای سبز شهر جدید پرند به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب، واحد خدمات شهری شرکت عمران شهر جدید پرند، اقدام به آبیاری بارانی و قطره ای برای فضای سبز شهری کرده است.

اجرای این طرح که حدود 16 میلیون و 500 هزار ریال هزینه در بر داشته است، ابتدا در محوطه فضای سبز مسجد امام حسین (ع) راه اندازی شده که پس از حفاری و لوله گذاری به صورت کمربندی در تمام سطح پارک با  اتصالات و نازل های PGP  و PS  نصب شده است.

آبیاری قطره ای یکی از روش های پیشرفته و تکامل یافته آبیاری تحت فشار است که در آن آب به صورت قطره ای توسط قطره چکان به میزان لازم در اختیار گیاه و درختان قرار می گیرد و فقط منطقه اطراف ریشه را خیس می کند.

با این روش آب به مقدار کم و در دفعات زیاد به گیاه رسیده و موجب می شود تا مصرف آب به حداقل برسد، صرفه جویی در نیروی انسانی و مصرف کمتر کود، کیفیت بهتر محصول از مزایای آبیاری قطره ای بوده که موجب پایین آوردن هزینه ها می شود و با توجه به اینکه امکان آسیب به گیاه در روش آبیاری سنتی بالاست در این روش از آسیب دیدن گیاه کاسته می شود.

کد مطلب 1560855

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