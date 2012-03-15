کتابخانه امام خمینی (ره) شاوور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین افتتاح این کتابخانه گفت: کتابخانه ها به این دلیل در حال افزایش هستند که سرانه مطالعه جوانان ما افزایش یابد. در کتابخانه ها باید انواع کتابهای مورد نیاز در دسترس باشد.

سید محمد حسینی افزود: شهرستان شوش دارای سه هزار سال سابقه فرهنگی و تاریخی است و مردمی اهل فکر، اندیشه، آبادی و تمدن داشته است بنابراین می طلبد جوانان امروز شوش طلایه دار و پیشتاز در سایر حوزه های فرهنگی باشند.



وی با بیان اینکه پروژه های استان خوزستان نسبت به سایر استانها از پیشرفت مطلوب تری برخوردار هستند، تصریح کرد: امیدواریم ساخت این بناها آغاز فعالیتهای فرهنگی گسترده در خوزستان باشد.



در ادامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به این پروژه گفت: ساخت این پروژه در سه ماهه دوم سال 90 آغاز شد که امروز هم توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بهره برداری قرار می گیرد.



سید لطف الله سپهر با بیان اینکه استان خوزستان از جمله استانهایی است که می تواند در کانونهای فرهنگی هنری مساجد و موسسات قرآنی رشد و توسعه بیشتری داشته باشد، بیان کرد: استان خوزستان آمادگی دارد که این فعالیتها را به ویژه در پایتخت و تمدن ایران، شهرستان شوش گسترش دهد.



این کتابخانه در زمینی به مساحت 700 متر مربع با زیربنای 270 مترمربع و اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی ساخته شده است.