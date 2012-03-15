به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: سال 90 سال پرتلاشی برای اصحاب رسانه بود و در کنار آن اصحاب فرهنگ و هنر استان نیز افتخارات بزرگی برای استان آفریدند.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: از جمله این افتخارات می توان به هفته هنر کرمانشاه در تهران اشاره کرد که با همکاری استانداری، ادارات و نهادها و اصحاب رسانه به بهترین شکل ممکن برگزار شد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب و اختصاص بیشترین یارانه کتاب به علاقه مندان کتاب و کتاب خوانی همزمان با سفر مقام معظم رهبری به استان، افزود: برای اولین بار مفاخر استان کرمانشاه ( آیت الله نجومی، شهید عراقی و آیت الله حاج مجتبی حاج آخوند) در همایش عالم ربانی تجلیل شدند.

حجت الاسلام آفتابی گفت: برگزاری جشنواره شعر فجر، افتخار آفرینی سه تن از خبرنگاران استان در جشنواره مطبوعات، تجلیل از فعالان قرآنی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد از این جمله اقدامات است.

معامله 30 میلیون سهم و حق تقدم در تالار بورس کرمانشاه

در معاملات این هفته تالار بورس منطقه ای کرمانشاه، تعداد 30 میلیون و 27 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 74 میلیارد و 115 میلیون ریال معامله شد.

ارزش معاملات این هفته تالار بورس کرمانشاه 121 درصد نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است.

در پایان معاملات هفته منتهی به 24 اسفند ماه سالجاری، شرکتهای مخابرات ایران، بیمه پارسیان، سایپا، ایران خودرو، کارت اعتباری ایران کیش، صنایع ملی مس ایران، قند نیشابور، معادن بافق، توسعه معادن روی و سرمایه گذاری ملت بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

براساس این گزارش همچنین در این مدت، شرکتهای مخابرات ایران، بیمه پارسیان، سایپا، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، قند نیشابور، توسعه معادن روی و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

ایجاد دفتر پارک علم و فناوری در سلیمانیه

مدیر روابط عمومی و امور بین المللی جهاد دانشگاهی کرمانشاه گفت: ایجاد دفتر پارک علم و فناوری در سلیمانیه عراق، انعقاد تفاهم نامه بین المللی با دانشگاه قاضی آنتپ ترکیه در سال جاری و نیز انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه بابل در عراق در سال گذشته از جمله تلاش های انجام شده جهاد دانشگاهی کرمانشاه برای برقراری روابط بین المللی است.

مهدی عبدالملکی با اشاره به این مطلب که در اساسنامه جهاد دانشگاهی اهداف ترسیم شده برای آن برگرفته از اهداف انقلاب فرهنگی بوده و جهاد دانشگاهی، نهادی انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی است، افزود: براساس همین اصل، جهاد دانشگاهی به عنوان یک پل ارتباطی بین دانشگاه و بخش های صنعت و خدمات معرفی شده است.

وی تصریح کرد: گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها برای رسیدن به خوداتکایی و توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه و گسترش طرح های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی از مهم ترین اهدافی است که در این اساسنامه برای کلیت کار جهاد دانشگاهی تعریف شده است.

عبدالملکی به وجود پنج معاونت مستقل در زیر مجموعه های جهاد دانشگاهی کرمانشاه اشاره کرد و افزود: معاونت پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، پارک علم و فناوری و معاونت پشتیبانی این معاونت ها هستند.

جو استان کرمانشاه روز جمعه ناپایدار خواهد بود

با ورود سامانه جدید بر جو منطقه از روز جمعه بتدریج ناپایداریها تشدید می شود و همچنین دمای هوا به صورت محسوس کاهش می یابد.

اداره کل هواشناسی کرمانشاه اعلام کرد: هوای استان طی 24 ساعت آینده قسمتی تا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده در نیمه شمالی استان و کاهش موقت گرد و غبار پیش بینی می شود.

برپایه این گزارش، با نزدیک شدن موج دوم از سامانه ناپایدار مستقر بر جو منطقه، از روز جمعه بعدازظهر بتدریج ناپایداریها تشدید شده و علاوه بر وزش باد شدید تا اوایل روز یکشنبه و همچنین افزایش غلظت گرد و غبار، بارندگی نیز بویژه در نیمه شمالی استان تقویت شده و بارش در نواحی سردسیر و شمالی استان به شکل برف نیز ظاهر می شود.