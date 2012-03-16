اسباب و علل رفتار غیر طبیعی باکو در مورد ایران/ پشت پرده بازداشت های اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرداد افضلی تبریزی کارشناس سیاسی امور آذربایجان در تحلیلی به اتفاقات رخ داده در رابطه ایران و آذربایجان پرداخته که متن آن در زیر آورده شده است:

رفتار غیر طبیعی ، متناقض و خارج از هرگونه هنجارهای منطقی باکو در مورد ایران در این اواخر به اوج خود رسیده است. روز دوشنبه گذشته صفر ابی اف وزیر دفاع جمهوری اسلامی آذربایجان در سخنانی در سفر به تهران که برغم مبین برخی حقیقت ها بودنش، بیان آن از زبان یک وزیر دفاع تعجب آور بود، تصریح کرد که جمهوری اسلامی آذربایجان یک کشور کوچک است که حتی به فکر دشمنی با کشور بزرگی همچون ایران نمی افتد!

گرچه عدم صداقت باکو در بیان این جملات آشکار بود، اما مقامات ایرانی و حتی خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری به اصطلاح "به روی صفر ابی اف نیاوردند" و پذیرفتند که این سخنان وزیر دفاع جمهوری آذربایجان را به همان صورت منتشر کنند و رسم میهمان نوازی را بجای آوردند.

اما، درست یک روز پس از پایان سفر صفر ابی اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران، در روز چهارشنبه وزارت امنیت ملی و وزارت کشور جمهوری آذربایجان هر یک اطلاعیه جداگانه ضد ایرانی منتشر کردند که در رسانه های باکو و حتی رسانه های غربی بطور نسبتا گسترده ای منتشر شد.

در اطلاعیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان تصریح شد که 22 نفر از شهروندان این کشور که این وزارتخانه مدعی ارتباط آنها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای انجام ترور علیه سفارتخانه ها و مراکز نمایندگی های غربی بخصوص آمریکا و اسرائیل شده است، دستگیر شده اند.

از سوی دیگر، وزارت کشور جمهوری آذربایجان به رسانه های باکو اعلام کرد که مقادیر زیادی مواد مخدر قاچاق شده از ایران به جمهوری آذربایجان شناسایی و مصادره شده است. رسانه های باکو این خبر را با تاکید بر نام ایران به عنوان منبع مواد مخدر ارسالی به جمهوری آذربایجان بطور گسترده منتشر کردند.

اکنون این سئوال مطرح است که علت رفتار کاملا متناقض، غیر طبیعی، نامعقول و حاکی از عدم ثبات اراده باکو در قبال ایران چیست؟ برای کسانی که با "سیاست" به ارث رسیده از حیدرعلی اف به حاکمان کنونی باکو بخصوص الهام علی اف رئیس جمهوری این کشور آشنا هستند و فهم درستی از آن دارند، این گونه چرخشهای آشکار باکو که یادآور بی ثباتی می باشد، چندان هم غریبه نیست. هنوز بازیهای حیدرعلی اف در اعلام مکرر برنامه های سفرش به ایران و قطعی کردن برنامه سفرش توسط مقامات دو کشور و نهایتا لغو ناگهانی آن که بارها اتفاق افتاد، از یاد نرفته است.

از دیگر نمونه های زیگزاگهای بی نظم و ناهنجار باکو در سیاست خارجی اش در قبال ایران، قدردانی های مقامات باکو به هنگام دریافت کمک های کمیته امداد امام خمینی(ره) و در پی آن تخریب شبکه آ.ان.اس علیه کمیته امداد امام خمینی (ره) صرفا به بهانه تقدیم این کمک ها در "میدان آزادی" باکو می باشد.

از نمونه های اخیر و جدید تناقض رفتاری باکو در قبال ایران نیز می توان به ممانعت از ورود احمد کاظمی مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در باکو به این شهر درست چهار روز پس از سفر علی حسن اف، فرستاده ویژه الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران برای همکاری های رسانه ای دو کشور اشاره کرد.

واقعیت این است که این سیاست به ارث رسیده از حیدرعلی اف به فرزندش الهام علی اف و دیگر حاکمان کنونی باکو، بازمانده ای از شیوه های ارگان مخوف ک.گ.ب. شوروی می باشد. حیدرعلی اف خود نیز از یک سو به هنگام شروع ریاست جمهوری اش به قرآن قسم می خورد و بر این کتاب مقدس بوسه می زند و از سوی دیگر دستور ریشه کن کردن مدارس آموزش مبانی اسلام در جمهوری آذربایجان را صادر کرد.

او از یک سو به سفیر وقت ایران در باکو وعده داد که مطالب ضد ایرانی و تحریفات تاریخی را از کتب درسی این کشور حذف خواهد کرد و از سوی دیگر در عمل کمیته ای دولتی را تاسیس کرد که متولی راه اندازی گروههای ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان می باشد.

حیدرعلی اف زمانی دستور قتل ضیاء بنیادوف معاون خود در حزب حاکم آذربایجان نوین را صادر کرد و با نمایش به اصطلاح اعترافات تلویزیونی ، تلاش کرد این قتل سیاسی را به گردن ایران بیاندازد.

این رویه ، به حاکمان کنونی باکو نیز به ارث رسیده است. اما، آشکار است که حاکمان کنونی باکو بسیار ناشیانه تر از حیدرعلی اف عمل می کنند.

اما، تمامی اسباب و علل تناقض های رفتاری باکو در قبال ایران، سیاست به ارث رسیده از طرف حیدرعلی اف نیست. واقعیت این است که باکو در عمل مستقل نیست. به اذعان وفا قلیزاده مشاور وقت حیدرعلی اف در امور سیاست خارجی ، زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا به طور تلفنی به حیدرعلی اف فرمان داد که نفت جمهوری آذربایجان را از مسیر ایران صادر نکند و بجای این مسیر، احداث خط لوله پرهزینه و طولانی باکو - تفلیس - جیحان را به منظور انتقال نفت به ترکیه و سپس رژیم صهیونیستی در دستور کار خود قرار دهد، حیدرعلی اف به صراحت گفته بود "وفا، مکان پلیت بورو دیگر تغییر کرده است. اکنون اوامر سیاسی بجای مسکو از واشنگتن صادر می شود!" واقعیت این است که اوامر جدی در سیاست خارجی باکو از واشنگتن و نیز از تل آویو صادر می شود.

از این رو، عجیب و غریب نباید تلقی کرد که یک روزمقامات باکو در سفر به تهران از دوستی و برادری با ایران دم بزنند و بلافاصله پس از آن، اطلاعیه های پی در پی از طرف وزارتخانه های امنیت ملی و کشو جمهوری آذربایجان به منظور متهم کردن ایران به تروریسم و قاچاق مواد مخدر و طراحی های انفجار علیه سفارتخانه های غربی و بخصوص آمریکا و اسرائیل در باکو صادر شوند!

در کنار این عوامل، انگیزه های خاص و موردی حاکمان باکو در خصوص هر یک از حرکت های ضد ایرانی شان را نیز باید مورد توجه قرار داد. در موضوع اخیر یعنی دستگیری 22 تن از شهروندان جمهوری آذربایجان و متهم کردن آنها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طراحی عملیات ترور و خرابکاری علیه سفارتخانه ها و مراکز نمایندگی های غربی و آمریکا و اسرائیل و حتی دفتر شرکت نفتی بی پی انگلیس و رستوران فست فوود آمریکایی و نمایندگی آژانس صهیونیستی سوخنوت در باکو نیز باید توجه کرد که در همین اطلاعیه، وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان با چندین بار تکرار ادعای هدف قرار گرفتن سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در باکو تلاش کرده است که خدمتگزاری خود به واشنگتن و تل آویو را نشان دهد و تاکید کند که سخنان صفر ابی اف در تهران هیچ خللی به خدمتگزاری باکو به آمریکا و اسرائیل وارد نخواهد کرد.

همچنین باید توجه داشت که شهروندانی در جمهوری آذربایجان دستگیر شده اند که سفرهای مکرر زیارتی به مشهد مقدس و قم و جمکران و حضورهای پی در پی در بیمارستانها و مراکز درمانی ایران داشته اند. باکو با این حرکت خود یک بار دیگر به نمایش گذاشت که به انحاء مختلف از ارتباط معنوی و مادی شهروندان خود با ایران در هراس است و به انحاء مختلف سعی در محدود کردن این ارتباط دارد. اگر در گذشته باکو با مخالفانش با لغو روادید سفر شهروندانش به ایران سعی در محدود نگه داشتن ارتباط اهالی جمهوری آذربایجان به ایران داشت، اکنون بار دیگر همانند دوران حاکمیت رژیم کمونیستی و دوره ریاست جمهوری حیدرعلی اف سعی دارد با شیوه های پلیسی و ایجاد فضای رعب و وحشت این ارتباط را محدود کند . البته، سیاست مزورانه ای نیز برای این منظور بکار بسته می شود. از یک طرف، مقامات باکو به تهران سفر می کنند و اخباری از تفاهم و یکدلی میان باکو و تهران منتشر می شود و بلافاصله بعد از آن سرکوب و فشار علیه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان چندین برابر می شود. بدبینانه نیست اگر این طور تحلیل شود که باکو به این طریق به مردم جمهوری آذربایجان وانمود می کند که تشدید فشار و سرکوب علیه دینداران نیز نتیجه تفاهم باکو با تهران می باشد!

سخن آخر اینکه، در ماههای اخیر و نیز ماههای آتی باقیمانده تا زمان برگزاری مسابقه ابتذال و نماد قهقرای معنوی یعنی "یوروویژن 2012" در باکو، حکومت باکو به خاطر دلمشغولی ناشی از تدارک این جشن شیطانی، به شدت نگران و مضطرب و دلواپس می باشد.

مرکز کنفدراسیون بین المللی همجنس گرایان در آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده است که به هنگام برگزاری این مسابقه دو هزار همجنس باز از آمریکا و کشورهای اروپایی و سایر کشورها به باکو خواهند آمد و در مرکز جمهوری آذربایجان رژه خواهند رفت!مردم مسلمان جمهوری آذربایجان اعم از اقشار مذهبی و غیر مذهبی به شدت با چنین شرکت سخیفی از طرف باکو مخالف است. اما باکو برای برگزاری آنها به شدت در تکاپوست.

جنس این تدارک میهمانی باکو از همان جنس میهمانی ابتذال جشن های شاهنشاهی 2500 ساله رژیم محمدرضا پهلوی در ایران است که در مدت کوتاهی پس از آن مردم مسلمان ایران تخت و تاج پادشاهی اش را نیست و نابود کردند.

در این تغلای باکو، عجیب نیست که وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان ناردارانی ها را که نمادغیرت و حق گویی و اعتراض به ظلم و صهیونیسم هستند را گروه گروه دستگیر می کند و انگ خرابکار و تروریست را به آنها می زند. زیرا باکو نگران آن است که مردم جمهوری آذربایجان به هنگام برگزاری مسابقه "یوروویژن 2012" که به مهمترین و اساسی ترین مسئله ملی باکو تبدیل شده است، اعتراض خود را به آن اعلام کنند. فضای رعب و وحشت و تبلیغات ضد ایرانی جاری در باکو نیز ناشی از همین دلواپسی و اضطراب می باشد.