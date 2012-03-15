باد شدید اردبیل را فراگرفت/ افزایش غلظت گرد و غبار

رئیس مرکز تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: وزش باد همراه با گرد خاک از صبح امروز مناطق اردبیل، نیر، نمین، سرعین و مشگین شهر را فراگرفته و تا روز شنبه ادامه دارد.

علی دولتی مهر با بیان اینکه سرعت وزش باد ر شهرهیا نمین و نیر بیشتر از سایر مناطق است، عنوان کرد: شدت گرد و غبار در اکثر مناطق به حدی است که قدرت دید را تا هزار متر کاهش داده است.

این مسئول با بیان اینکه در برخی از گردنه های استان وزش باد همراه با کولاک و بارش برف همراه است، اضافه کرد: دمای هوا نسبت به روز گذشته در سطح استان تا چهار درجه کاهش یافته و انتظار می رود در مناطق نمین، نیر و مشگین شهر همراه با بارش برف باشد.

دولتی مهر از افزایش میزان غلظت آلاینده ذارت معلق گرد و غبار معلق در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: این مشکل در بیشتر استانها حاکم است و کسانی که با مشکل تنفسی مواجه هستند سعی کنند تا دو روز آینده کمتر در جریان هوای آزاد باشند.





