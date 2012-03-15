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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

شعبانی فرد:

هدفمندی یارانه ها مانع واردات 18 میلیارد دلاری بنزین در کشور شد

هدفمندی یارانه ها مانع واردات 18 میلیارد دلاری بنزین در کشور شد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: یکی از نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور جلوگیری از واردات 18 میلیارد دلاری بنزین بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد  ظهر پنج شنبه در بازدید از سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی  با اشاره به تبلیغات منفی که در مورد اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها انجام شد گفت: با همراهی مردم و مدیریت  مناسب دولت و اجرای این قانون صرفه جویی و مصرف بهینه در بسیاری از عرصه های مختلف کشور انجام شده که می توان از محل صرفه جویی آن در توسعه بخش های دیگر استفاده کرد.

وی ظرفیت درآمدهای استان مرکزی را  10 هزار میلیارد ریال  ذکر کرد و افزود: تاکنون به هشت هزار میلیارد ریال دست یافته ایم و برای تحقق کامل آن باید بیشتر تلاش کنیم.
 
وی گفت:  بودجه و مدیریت درآمد را زیر بنای توسعه کشورهاست و تخصیص لازم و به موقع بودجه به بخش های مختلف موجب رشد سایر بخشها می شود.
 
وی با تاکید بر پایین بودن تخلفات در سازمان اقتصاد و دارایی گفت: این مهم نیز باید با مدیریت خوب در سایر بخش ها به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرد.
 
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز با شاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها شعار سایر دولت های گذشته بوده که با اقتدار و درایت دولت های نهم و دهم اجرایی شد افزود: 25 طرح اقتصادی با سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی در بخش های مواد غذایی، شوینده و بازیافت ضایعات در حال اجرا و فعالیت است.
 
حسن میرزاخانی افزود: نتایج مفید این قانون روز به روز در حال افزایش است و مردم همکاری بسیار خوبی در اجرای این مهم داشتند.
کد مطلب 1560864

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