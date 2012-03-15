استقرار دو پست راهنمای نوروزی در رباط کریم

فخرالدین محمدی با اشاره به راه اندازی این طرحهای نوروزی به خبرنگار مهر گفت: دو طرح امداد و نجات در دو پایگاه مستقر در میادین آزادگان و امام خمینی (ره) مستقر شده و آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی هستند.

وی افزود: دو پایگاه مستقر در میادین آزادگان و امام خمینی (ره) که وظیفه اطلاع رسانی به مسافران رابرعهده دارند، مسئولیت راهنمایی مسافران را داشته و در طرح دیگری موسوم به طرح امداد ونجات نیز در حوزه امداد رسانی بین شهری فعالیت می کنند.

محمدی همچنین از تردد تعدادی آمبولانس سیار که در داخل شهر فعالیت می کنند خبر داد و افزود: نیروهای مستقر در این پایگاه ها از تاریخ 24 اسفند ماه سال جاری تا روز چهاردهم فروردین ماه سال 91 فعال بوده و به صورت 24 ساعته آماده امداد رسانی خواهند بود.

محمدی در خصوص مدت زمان رسیدن امدادگران به محل حادثه اظهار داشت: با توجه به اینکه محدوده فعالیت ما در خارج از شهر است، جمعیت هلال احمربا تلاش برای رسیدن در کوتاه ترین زمان ممکن به محل حادثه سعی در خدمت رسانی به مسافران نوروزی خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر این مجموعه مجهز به چرخ بال برای امداد هوایی نبوده و در صورت نیاز با مرکز مستقر در تهران هماهنگیهای لازم انجام شده و از تهران چرخ بال جهت امداد رسانی اعزام خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر رباط کریم ضمن تأکید بر فعالیت گسترده پایگاههای بین راهی در این ایام اضافه کرد: این پایگاه ها دارای تیمی مرکب از پزشک، امدادگر و نیروهای نجاتگرهستند.