پارکهای پژوهشی در فیروزکوه راه اندازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی ‏زاده ‏اشرفی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از فعالان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه گفت: نتیجه تلاش شبانه ‎روزی این معاونت رشد امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از یکهزار و 200 به یکهزار و 700 است که باید به جامعه دانشگاهی فیروزکوه تبریک گفت.

وی راه اندازی پارکهای پژوهشی و انجام طرحهای ملی و صنعتی را در آینده میسر دانست و همه را به تلاش مضاعف در سال آتی فراخواند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ابراز امیدواری کرد که سال 91 سالی پر از موفقیت برای این حوزه مهم دانشگاهی باشد.