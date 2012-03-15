وحید حمدی نژاد که در فصل جاری عملکرد خوبی برای تیم فوتبال صبای قم داشته در آستانه دیدار تیمش با تیم فوتبال شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود اینکه در خانه حریف بازی می کنیم ولی باید از این دیدار سه امتیاز کامل را بگیریم.



وی که از بازیکنان اصلی ترکیب صبای قم در این فصل لیگ برتر محسوب می‌شود، در مورد شرایط کنونی صبای قم در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال، تصریح کرد: ما از سه بازی قبل تنها یک امتیاز در کارنامه داریم که این نتیجه خوبی برای صبای قم نیست.



مقابل ذوب آهن به سادگی باختیم



مدافع چپ تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: در بازی برابر تمام حریفان خود در دیدارهای قبلی فرصت‌های گل‌زنی زیادی داشتیم که در سه مسابقه قدر آنها را ندانسته و مقابل تیم‌هایی همچون پرسپولیس تهران، فولاد و ذوب آهن از کسب پیروزی محروم شده‌ایم.



وی افزود: متاسفانه در دیدار هفته بیست و هفتم لیگ برتر که در اصفهان با تیم فوتبال ذوب آهن این شهر داشتیم، همه فرصت‌ها را از دست دادیم و به سادگی از کسب امتیاز در این دیدار خارج از خانه یازدهمین دوره لیگ برتر محروم شدیم.



حمدی نژاد تصریح کرد: زمانی‌ که به صحنه‌های حساس بازی‌های قبل ما نگاه‌ می‌کنید، در می‌یابید که ما در هر بازی می‌توانستیم پیروز شویم، تصور می‌کنم به دلیل داشتن اعتماد به نفس خواهیم توانست در این بازی نیز توپ‌ها را وارد دروازه حریف کنیم.



آماده بازی با شهرداری تبریز هستیم



بازیکن تیم فوتبال صبای قم که از لیگ دهم فوتبال باشگاه های کشور به عضویت صبای قم در آمده است، ادامه داد: در حال حاضر جز پنج تیم رده بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر هستیم و خوب می دانیم که حفظ این شرایط کار سختی است.



وی یاد آور شد: همه تیم‌ها قدرتمند هستند و نمی‌توان با قدرت گفت قطعا می‌توانیم با پیروزی بر حریفان میدان را ترک می کنیم، ولی باید تلاش کنیم بتوانیم از بازی در خارج از خانه مقابل شهرداری تبریز برای کسب پیروزی نهایت بهره را ببریم که اگر این اتفاق رخ دهد پس از آن موفقیت ما در لیگ یازدهم فوتبال کشور راحت‌تر خواهد بود.



وفایی افزود: با توجه به فاصله زمانی مناسب از دیدار ذوب آهن تا بازی با شهرداری تبریز، تمرینات خوبی داشته‌ایم و از هر نظر خود را برای همراهی تیم صبا و تاثیرگذار بودن برای این تیم در راه کسب سه امتیاز بازی با شهرداری تبریز آماده هستم.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز از هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، از ساعت 16 روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار می شود.