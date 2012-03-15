پروژه های آب و خاک در البرز پیشرفت 50 درصدی دارد

علی اصغر منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیگیری برنامه های حوزه آب و خاک راهبردی ترین برنامه سازمان جهاد کشاورزی در سال جاری بوده است، گفت: در سال 90 در مجموع مبلغ 17 میلیارد و 400 میلیون تومان به اجرای پروژه های مربوط به آب و خاک در استان البرز اختصاص یافت.

وی افزود: 12 میلیارد و 530 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و چهار میلیارد و 890 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای اجرای پروژهها اختصاص یافته که تا کنون روند اجرای پروژه ها با پیشرفتی 50 درصدی همراه بوده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز گفت: اتمام این پروژه ها نیازمند توجه ویژه دولت و تلاش و پیگیری مسئولان امر دارد.

منصور خاکی ادامه داد: همچنین از پروژه های ملی برای آبیاری تحت فشار نیز مبلغ 9 میلیارد تومان برای سطح دو هزار و 380 هکتار آبیاری تحت فشار به صورت قطره ای و بارانی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: استفاده از شیوه های نو و کارآمد تاثیر به سزایی در کاهش مصرف آب کشاورزی داشته و موجب صرفه جویی می شود.