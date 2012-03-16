برگزاری برنامه "بهاران با شهدا" در کنار قبور شهدای گمنام پرند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس سنت دیرینه ایرانیان، مردم در آستانه سال نو و آغاز بهار با حضور در قبور عزیزان خود به استقبال سال نو رفته و از آنهایی که با این دیار فانی وداع کرده اند نیز یاد می کنند.

در این میان حضور یافتن بر مزار شهدا از معنویات ویژه ای برخوردار بوده و مردم در شب جمعه آخر سال برنامه ریزی می کنند تا از آنهایی که جان خود را برای پاسداری این مرز و بوم از دست دادند نیز یاد کنند تا هر چه بهتر دل های شان بهاری شود.

در دوران دفاع مقدس شهدایی بودند که طریقت گمنامی را برگزیده اند و آرام آرام بر فراز شهرهایمان جا گرفته و نورافشانی می کنند.

در چنین ایامی که به سال نو نزدیک می شویم، خیلی از خانواده های شهدا بر مزار فرزندان، پدران و برادران شهیدشان حضور یافته و برای شروع سالی دوباره با آنها نیز عهد و پیمان پاسداری از خونشان را می بندند.

در این میان دلسوختگان و مادرانی چشم به راه فرزندان خود هر جا شهیدی را بی نشان پیدا کنند از او یاد کرده زیرا گمان می برند شاید او فرزند، برادر یا پدر خود باشد و با شستن قبور آنان با گلاب و اشک چشم به آستانه سال نو وارد می شوند.

در همین راستا، بسیج شرکت عمران شهر جدید پرند طرحی را تحت عنوان (برنامه بهاران با شهدا) تدارک دیده که با حضور خانواده معظم شهدا و شهروندان در عصر روزهای پنجشنبه و جمعه آخر سال در کنار قبور مطهر «شهدای گمنام» شهر جدید پرند برگزار می شود.