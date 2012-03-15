تنظیم بازار در اولویت کار مسئولان خراسان جنوبی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر پنجشنبه در ستاد تنظیم بازار استان، با اشاره به پایین بودن سطح درآمد مردم استان، اظهار داشت: به منظور معرفی استان در سطح کشور و کمک به معیشت مردم از این فرصت باید استفاده کرده و راه اندازی نمایشگاه های صنایع دستی و محصولات کشاورزی استان در شهرستانها در دستور کار قرار گیرد.

وی به اهداف برگزاری این نمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه ها باید بدون اجاره بها توسط دستگاه های مربوطه و با بسته بندی مناسب راه اندازی شود تا محصولات استراتژیک و صنایع دستی بومی مردم در این مکان ها به مسافران نوروزی عرضه شود.

رشید همچین بر حضور فعالان مدیران دستگاه های اجرایی در ایام عید برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و بیان داشت: فعالیتها در ادارت به گونه ای برنامه ریزی شود که در روزهای نبود مدیران، فعالیت ها با ساماندهی انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین وضعیت بازار استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: مدیران باید به طور مستمر از بازارها بازدید کرده و شرایط را تحت کنترل قرار دهند.

وی همچنین بر نظارت ویژه مسئولان در نانوایی ها تاکید کرد و افزود: کیفیت نان و قیمت نان طی ایام عید باید مورد اهتمام ویژه مسئولان قرار گیرد.

رشید با اشاره به اینکه کشیکهای نانوایی در سطح استان باید قبل از آغاز سال تحویل اعلام شود، اظهار داشت: ساماندهی نانوایی ها به گونه ای انجام شود که مردم با مشکل مواجه نشوند.

وی همچنین خواستار پیگیری برای افزایش سهمیه گوشت سفید طی ایام عید در سطح استان شد و افزود: با توجه به وجود 700 واحد مرغداری، مشکل کمبود گوشت سفید در استان باید مرتفع شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان قیمت فروش میوه در استان را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: طی تدابیر انجام شده قیمت میوه 200 تومان کمتر از میانگین کشوری در استان عرضه خواهد شد.