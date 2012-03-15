پستهای سیار اداره گاز دماوند در ایام نوروز فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ژرفی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان دماوند افزود: اداره گاز همچون سالهای گذشته به صورت پستهای گشت و امدادی به ارائه خدمات به مسافران نوروزی می پردازند.

وی بیان کرد: این پستهای سیار در طول 24 ساعات شبانه ‏روز ایام تعطیل نوروز آماده ارائه خدمات شایسته به مردم شریف نقاط مختلف شهرستان دماوند هستند.

گروههای امدادی گاز مشکل تردد دارند

این مسئول با اشاره به برخی مشکلات شرکت گاز شهرستان دماوند با این فضای خالی اضافه کرد: مشکل نخست، خودروهای مستقر در صف انتظار جایگاه سوخت CNGو ایجاد اخلال در هنگام تردد گروههای امدادی شرکت گاز است.

وی بیان داشت: به ظاهر طرحی در شهرداری دماوند مبنی بر ساماندهی این منطقه وجود دارد که اسکان مردم در آن را با مشکلاتی کمتری همراه سازد؛ در غیر این صورت شرکت گاز اجازه اسکان در آن ناحیه را نمی ‏دهد.

ژرفی خواستار ساماندهی فضای مقابل اداره گاز شهرستان دماوند شد و افزود: موضوع ساماندهی فضای نسبتا وسیع مقابل ساختمان شرکت گاز شهرستان دماوند، مشکلی چند ساله است.

وی عنوان کرد: پیش از این شهرداری دماوند وعده هایی مبنی بر ساماندهی فضای پیرامونی اداره گاز داده بود؛ اما متأسفانه این قول شهردار صورت عملی به خود نگرفت.

رئیس شرکت گاز شهرستان دماوند اضافه کرد: این منطقه در محل مبادی ورودی شهر دماوند قرار دارد؛ از این رو، ضرورت ساماندهی آن برای حفظ زیبایی شهر در ایام نوروز بیش از پیش حس می ‏شود.