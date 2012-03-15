54 نقطه حادثه خیز در شهرهای زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مقصود شمس آذر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در فرصت بسیار کمی که به تعطیلات نوروزی مانده در این مناطق نسبت به نصب علایم هشدار دهنده اقدام کنند تا از میزان تصادفات کاسته شود. وی مجموع تصادفات درون شهری زنجان در ایام تعطیلات نوروز پارسال را 126 فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد یک مورد تصادف منجر به فوت در سرصحنه و 74 مورد جرحی و 51 مورد دیگر نیز خسارتی بود. میزان تصادفات فوتی درون شهری زنجان 25 درصد کاهش دارد

سرهنگ شمس آذر از کاهش 25 درصدی میزان تصادفات فوتی درون شهری زنجان نسبت به پارسال خبر داد و افزود: امسال 16 نفر بر اثر وقوع تصادفات درون شهری استان زنجان فوت شدند که 50 درصد آن در شهرستان زنجان و مابقی نیز مربوط به دیگر شهرستان های تابعه استان بود.

سرهنگ شمس آذر افزود: مردم فهیم زنجان و همچنین شهرداری و دیگر سازمان های دخیل در امر ترافیک در کاهش تصادفات منجر به فوت سهم بسزایی داشتند که جای تقدیر دارد و ادامه این روند لازم و ضروری است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان بابیان اینکه رانندگان در ورودی های فرعی به اصلی باید به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه جدی داشته باشند، گفت: بیشترین علت تصادفات درون شهری استان زنجان عدم رعایت حق تقدم از سوی رانندگان وسایط نقلیه هنگام ورود از مسیرهای فرعی به اصلی رخ می دهد که 30 درصد تصادفات را شامل می شود.

سرهنگ شمس آذر افزود: اگر رانندگان در درون شهرها سه عامل "حق تقدم ، توجه به جلو و فاصله طولی" را رعایت کنند قطعا شاهد روند کاهش تصادفات رانندگی در این حوزه مهم خواهیم شد.

شمس آذر با تاکید براینکه پلیس به تخلفات ناشی از رانندگی در درون شهرها و جاده ها حساسیت بیشتری دارد، گفت: رانندگان کامیونت ها و وانت بارها نیز توجه داشته باشند که سوارکردن مسافران در پشت کامیون و وانت به لحاظ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تخلف محسوب شده و پلیس درصورت مشاهده اعمال قانون خواهد کرد و این کار معمولا در روز طبیعت نمود بیشتری دارد که خودداری از آن لازم است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان ، به تصادفات ناشی از موتورسیکلت در درون شهرها اشاره کرد و افزود: امسال تعداد 20 نفر از راکبین موتورسیکلت ها در تصادفات درون شهری زنجان جان خود رااز دست دادند که این آمار نیز برای استان قابل ملاحظه بوده و جای تامل دارد.

سرهنگ شمس آذر افزود: امسال تعداد 20 نفر از عابرین به علت تصاف جان خود را از دست دادند و نیاز است شهرداری زنجان در خط کشی معابر و بحث پل های عابر پیاده برنامه ریزی بیشتری کند و اگر تا آغاز تعطیلات فرصتی برای این کار نیست حداقل در نقاطی که بحران آفرین است با نصب تابلوها و علایم هشداردهنده، رانندگان را متوجه خطر و حادثه کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی تعداد کشته های ناشی از این تصادفات به چهار نفر رسید که این برای استان در این مدت کم ایام تعطیلات به نظر می رسد زیاد باشد و امید است با همکاری مردم و دستگاه های مرتبط با امر ترافیک این رقم کاهش یابد.

سرهنگ شمس آذر گفت: امسال از چهار فوتی سرصحنه تصادفات رانندگی درون شهری زنجان یک مورد به ایام تعطیلات نوروز بود.

روزانه 72دستگاه خودرو به شمار خودروهای درحال تردد در استان زنجان افزوده می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: روزانه 72دستگاه خودرو به شمار خودروهای درحال تردد در استان زنجان افزوده می شود.



سرهنگ شمس آذر با بیان اینکه طی 11ماهه اول امسال 15هزار و 40دستگاه خودرو در این استان شماره گذاری شده، افزود: بیشترین خودروهای شماره گذاری شده با 70درصد مربوط به شهر زنجان است.

وی ادامه داد: روزانه 279دستگاه موتور سیکلت نیز به جمع این وسایط نقلیه در استان اضافه می شود.