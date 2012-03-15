منطقه یک کرج با غرس 15 هزار نهال بیشترین فضای سبز را دارد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در چند سال اخیر 20 پارک در منطقه یک احداث و بهسازی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 15 هزار اصله نهال و درخت در سطح منطقه یک شهرداری کرج غرس شده است که این منطقه بیشترین میزان فضای سبز را در بین دیگر مناطق کرج را دارا است.



وی با اشاره به افتتاح باغ فاتح در روزهای اخیر اضافه کرد: این باغ دارای15 هکتار فضای سبز است که در ضلع شرقی بلوار جمهوری واقع شده است.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج افزود: این مجموعه به ست های تندرستی ویژه آقایان و بانوان و ویژه جانبازان مجهز شده است که اعتبار و هزینه کلی تجهیز باغ فاتح بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.



زارع ادامه داد: اراضی نیز از نظر حقوقی و اسنادی با کمک شهرداری و اداره املاک و مستقلات شهرداری طی سال گذشته تا کنون جدی پیگیری و سرانجام به نام شهرداری انتقال یافت.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: تلاش شده در طول ساخت و ساز کمترین آسیب به فضای سبز این مجموعه وارد شود و همچنین سیستم آبیاری آن نیز از حالت سنتی به شیوه جدید تجهیز شد که این امر در صرفه جویی آب بسیار موثر است.

