استان مرکزی در ایجاد شغل رتبه نخست کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی افزود: براساس اعلام دستگاه‌های اجرایی تا پایان بهمن‌ماه سال جاری 40 هزار و 800 شغل در استان مرکزی ایجاد شده است.

وی گفت:با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی اشتغال کشور، مدیران عامل بانک‌های عامل کشور پذیرفته‌اند که این مانده اعتبارات تا پایان سال جاری پرداخت شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت:11 هزار و 607 مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده و هفت هزار و 517 نفر با میزان تسهیلات 305 میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شده اند.

ناصر شیخی افزود: از این میزان تسهیلات، 72 میلیارد ریال به دو هزار و 18 نفر از افراد معرفی شده به بانک های عامل، پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه 17 هزار نفر از ابتدای امسال تاکنون در راستای مشاغل خانگی در استان ثبت نام کرده اند، افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی تسهیلات خود اشتغالی در سال 91 ادامه دارد و این مهم می تواند در بحث ایجاد اشتغال مشاغل خانگی بسیار موثر باشد.

تصویب 45 طرح با عاملیت بانک صادرات با میزان تسهیلات 754 میلیارد ریال، 27 طرح سرمایه در گردش برای متقاضیان با میزان تسهیلات 152 میلیارد و 800 میلیون ریال و 28 طرح سرمایه در گردش با عاملیت بانک ملت با میزان تسهیلات 91 میلیارد و 500 میلون ریال ، 18 طرح با عاملیت بانک ملت و میزان تسهیلات 284 میلیارد و 300 میلیون ریال و سه طرح از محل صندوق توسعه ارزی که یک طرح با عاملیت بانک توسعه تعاون و دو طرح با عاملیت بانک صنعت و معدن است از مصوبات آخرین جلسه کارگروه اشتغال در سال جاری بود.