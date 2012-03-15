شهرداری تبریز را نباید ضعیف قلمداد کنیم

سهراب بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شرایطی مقابل شهرداری تبریز قرار می‌گیریم که در سه هفته گذشته امتیازات ارزشمندی را از دست داده ایم و برای همین بازیکنان با انگیزه بالا روند آماده‌سازی تیم صبا را برای مصاف با تیم هفدهم جدول دنبال می‌کنند.



صبای قم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان



وی با تاکید بر تلاش صبای قم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان از لیگ برتر این فصل، تصریح کرد: در هفته گذشته با اینکه صاحب موقعیت‌های فراوانی شدیم ولی با بد اقبالی نتوانستیم در اصفهان از تیم ذوب آهن امتیاز بگیریم در حالی که تیم برتر میدان بودیم.



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه ما تا به این هفته توانسته‌ایم به 42 امتیاز ارزشمند دست یابیم، اظهار کرد: این در حالی است که در هفت هفته باقی مانده تمام نتایج بازی های پیش رو بسیار مهم است و امیدوارم همانند 27 هفته گذشته موفق عمل کنیم.



وی یاد آور شد: در هر سه مسابقه اخیر که متاسفانه با یک تساوی و دو باخت برای تیم ما همراه بوده است، انصافا مستحق کسب پیروزی بودیم ولی برای جبران آن سه بازی مقابل شهرداری تبریز با قدرت به میدان خواهیم رفت.



بختیاری زاده در حالی که تیمش این هفته باید با تیم فوتبال شهرداری تبریز در خارج از خانه بازی کند، تاکید کرد: بازیکنان ما بعد از درخشش در 27 بازی قبل، در روزهای اخیر تمرینات آماده‌سازی را برای هفت بازی باقی مانده لیگ یازدهم با انگیزه و روحیه بالایی دنبال می‌کنند.



نقاط ضعف خود را پوشش داده‌ایم



وی افزود: به خوبی نقاط ضعف خود را پوشش داده‌ایم تا از این طریق بتوانیم در مقابل شهرداری تبریز به اهداف خود دست پیدا کنیم که البته اصلا کار ساده‌ای نیست چون آنها حریفی دونده و جنگنده هستند و بازیکنان صبا باید بازی کم اشتباهی را در میدان مسابقه روز ‌شنبه هفته آینده در ورزشگاه یادگار امام تبریز به نمایش بگذارند.



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: شهرداری تبریز را هرگز دست کم نخواهیم گرفت زیرا با اینکه آنها در هفته گذشته در خارج از خانه موفق نشدند تیم ملوان انزلی را متوقف کنند، اما هر بازی شرایط خاص خود را دارد و باید خیلی بهتر از دیدارهای قبل بازی کنیم.



وی تصریح کرد: بازیکنان ما با ارائه بازی خوب توانسته‌اند در این فصل بهترین نمایش خود را ارائه دهند و این نتایج نشان از قدرت بالای تیم دارد برای همین در طول هفته به خوبی تمرین کرده‌ایم و تمرینات را متناسب با نوع بازی تیم شهرداری انجام داده ایم تا انشاءالله نتیجه خوبی بگیریم.



بختیاری زاده که تیمش در حال حاضر با کسب 42 امتیاز در مکان پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال قرار دارد، بیان کرد: نکته خوشحال‌کننده این است که صبا در این هفته هیچ مصدوم و یا محرومی ندارد و این امکان وجود دارد که از تمام ظرفیت تیم استفاده کنیم.



دیدار صبای قم و شهرداری تبریز از ساعت 16 روز شنبه 27 اسفند در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار می شود.

