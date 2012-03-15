توزیع میوه از طریق پست در خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عنایتی ظهر پنجشنبه در ستاد تنظیم بازار استان، اظهار داشت: این امر برای نخستین بار در کشور اجرا شده و میوه مورد نیاز مردم با قیمت بازار به درب منازل ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح امسال در بیرجند عملیاتی خواهد شد، افزود: در این راستا ظرفیت روزانه 300 مورد سفارش در این شهر پیش بینی شده است.

عنایتی با اشاره به اینکه تاکنون 800 مورد تقاضای خرید میوه از طریق پست در بیرجند جمع آوری شده است، تصریح کرد: توزیع میوه این تعداد متقاضی از امروز آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا میوه های مورد نیاز با کیفیت، بسته بندی مناسب و قیمت بازار به مردم تحویل داده می شود، اظهار داشت: این طرح نیازمند اطلاع رسانی جامع بوده و در ایام عید اجرایی خواهد شد.