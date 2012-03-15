اردوغان نهم فروردین راهی ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ملیت چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان از روز شنبه سفر خود به برخی کشورها از جمله آلمان، کره جنوبی، ایران و چین را آغاز خواهد کرد.

اردوغان در ابتدا به آلمان سفر خواهد کرد و این سفر یک روز به طول خواهد انجامید. نخست وزیر ترکیه همچنین 26 و 27 مارس در کنفرانس امنیت هسته ای که در سئول برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

وی در حاشیه این کنفرانس با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام آنکارا و واشنگتن رایزنی خواهد کرد.

اردوغان 28 مارس (نهم فروردین) پس از برگزاری کنفرانس مذکور به ایران سفر خواهد کرد و با مقامات کشورمان پیرامون موضوعات مختلفی همچون تحولات اخیر خاورمیانه و پرونده هسته ای ایران به گفتگو خواهد نشست. اردوغان در سفر به تهران حامل پیام های مهمی برای مسئولان بلندپایه کشورمان خواهد بود.