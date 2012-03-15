صنعت ذوب تهران با شکست از آبی پوشان اراک حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شش تیم در این گروه حضور دارند و باید برای کسب رتبه‌های اول و دوم گروه به منظور صعود به مرحله نهایی با یکدیگر به رقابت بپردازند، تیم فوتبال آبی پوشان اراک در روز چهارم فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه‌های کشور موفق به کسب پیروزی برابر تیم فوتبال نوجوانان صنعت ذوب تهران شد.



در این دیدار که همانند سایر بازی‌های تیم‌های حاضر در گروه ششم مرحله مقدماتی فوتبال نوجوان قهرمانی باشگاه‌های کشور در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، تیم آبی پوشان اراک بعد از تحمل دو باخت متوالی برابر مقاومت تهران و سوهان گل محمد قم، موفق به شکست دو بر صفر تیم صنعت ذوب تهران شد.



قطعیت صعود مقاومت تهران و سوهان گل محمد قم



این پیروزی در حالی برای تیم فوتبال نوجوانان آبی پوشان اراک به دست آمد که این تیم باید در بازی روز پایانی با تیم جاوید البرز تیم چهارم جدول این گروه مسابقه بدهد و در صورت برتری در این مسابقه و شکست تیم سوهان گل محمد قم شانس صعود به مرحله بعد رقابت‌ها را خواهد داشت که البته این اتفاق بعید به نظر می رسد زیرا تقریبا صعود مقاومت تهران و سوهان گل محمد قم قطعی شده است.



در این گروه تیم‌های فوتبال نوجوانان صنعت ذوب تهران، آبی پوشان مرکزی، جاوید البرز، مقاومت تهران، سوهان گل محمد قم و گسترش فولاد مرکزی شش تیمی هستند که در پایان چهار روز رقابت در شهر مقدس قم، در ‌‌نهایت دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی فوتبال قهرمانی نوجوانان کشور را به دست می‌آورند.



صدرنشینی مقاومت در گروه ششم فوتبال نوجوانان کشور



امروز پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ماه و در روز پایانی دیدارهای گروه ششم فوتبال نوجوانان کشور، قرار است سه مسابقه در ورزشگاه تختی قم برگزار شود که طی آن تیم‌های فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم با صنعت ذوب تهران، آبی پوشان مرکزی با مقاومت تهران و گسترش مرکزی با جاوید البرز به مصاف یکدیگر می روند چهره دو تیم برتر این گروه شناسایی شود.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال، شهر مقدس قم میزبان گروه ششم از مرحله مقدماتی مسابقات منطقه‌ای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان است و شش تیم حاضر در این گروه امروز در قم به کار خود پایان می دهند.



در جدول رده بندی این گروه تا پیش از بازی های روز پایانی، تیم فوتبال مقاومت تهران با کسب چهار پیروزی و 12 امتیاز صدرنشین است، تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم با کسب 9 امتیاز حاصل از سه پیروزی و یک باخت در رده دوم جای دارد و تیم آبی پوشان مرکزی با شش امتیاز در رده سوم است.

