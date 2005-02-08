نبرد ستاره های تکواندو در ساری ؛ جدال سه مدعی قهرمانی

به گزارش خبرنگار" مهر" سه تیم مدعی این مسابقات یعنی ، پرسپولیس ، پاس و دانشگاه آزاد که در بالای جدول از بیشترین شانس برای تصاحب جام قهرمانی برخوردارند در این هفته رودروی هم قرار می گیرند تا تکلیف قهرمانی را تا حد زیادی مشخص کنند.

دانشگاه آزاد که به دلیل خریدهای اول فصل خود با چهره هایی چون فیض الله نفجم ، باقری معتمد، محمد مهربان ، مهدی بی باک ، مجید افلاکی و مرتضی رستمی برای رسیدن به صدر جدول 2 بازی حساس با پاس و پرسپولیس برگزار می کند . پیروزی در این 2 بازی یعنی رسیدن به جام قهرمانی و شکست به معنای از دست دادن این عنوان با ارزش است .

اما دو تیم دیگر نیز دست بسته نیستند وخود از مدعیان جدی محسوب می شوند . پرسپولیس با آمدن بقا بوستانی و قرار دادن خداداد ، ساعی و تاجیک در ترکیب خود می آید تا پیروزی دور رفت برابر دانشگاه آزاد را تکرار کند. اگر سبک وزنهای این تیم یعنی شیخی و مولانا بهتر از روزهای قبل مبارزه کنند قرمزپوشان می توانند امیدوار به صعود باشند . ضمن اینکه در این دیدار به احتمال فراوان بی باک و ساعی رودروی هم قرار خواهد گرفت تا یک مبارزه در اندازه های جهانی را به نمایش بگذارند.

ازسوی دیگر پاس که در بازی رفت مقابل دانشگاه آزاد مغلوب شد با نفراتی چون احمدی ، مهدیزاده ، غلامزاده و کرمی برای جبران آن شکست پای به میدان خواهد گذاشت. در این 2 بازی حساس نقش مربیان این تیم ها یعنی اصلان برای پرسپولیس ، خلیفه برای دانشگاه آزاد و کریمی برای پاس ( که این آخری محروم است و نمی تواند از روی صندلی تیم خود را هدایت کند ) خیلی اهمیت دارد. قرار دادن نیروهای خود در وزنهای مناسب و انتخاب یک ارنج برابر با بازی حریف می تواند راه مناسب برای رسیدن به پیروزی باشد.

از سوی دیگر نقش داوران نیز اهمیت فراوانی دارد . کمیته داوران باید در ساری از تمام توان خود برای انجام یک قضاوت خوب و سطح بالا همطراز با سطح فنی مسابقات استفاده کند تا اتفاقات بازی رفت دو تیم پاس و دانشگاه آزاد تکرار نشود.

برنامه کامل بازیها میزبان مازندگاز - ساری 23/11/83 هفته دوم دوربرگشت :

سایپا- پرسپولیس

دانشگاه آزاد - پاس

هسای اصفهان - ذوب آهن

مازندگاز - مس کرمان

هفته سوم دور برگشت

دانشگاه آزاد - پرسپولیس

هسای اصفهان - سایپا

مازندگاز - پاس

مس کرمان - ذوب آهن