روحیه جهادی سعادت آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌ نژاد ظهر امروز پنج شنبه در جریان سفر به استان خوزستان پس از حضور در یادمان شهدای عملیات رمضان در منطقه پاسگاه زید و بازدید از این منطقه و دیدار و گفتگو با زائران کاروانهای راهیان نور درباره اهمیت فرهنگ شهادت و یاد شهدا و تاثیرات آن در جامعه در آغاز سال جدید اظهار کرد: تصور اینکه عده‌ای در مقطعی شهید شدند و اثری بر جامعه گذاشتند و سپس به پایان رسیدند، تصوری غلط است زیرا راهی که ملت ایران و رزمندگان و شهدای ما انتخاب کردند، راه تحقق همه آرزوهای الهی و انسانی بشریت و راه سعادت و رسیدن به قله های کمال است.

وی افزود: هر کس می خواهد خوب و ابدی زندگی کند و به نقطه‌ای که خداوند انسان را به خاطر آن خلق کرده برسد، باید در این مسیر قرار داشته باشد، البته این بدان معنا نیست که همه کسانی که در این مسیر قرار می گیرند، باید کشته شوند زیرا کشته شدن در این راه یک قله، نقطه اوج و یک راه میانبر است.



احمدی نژاد تصریح کرد: مسیری که ملت ایران و جوانان ما در دوره دفاع مقدس در مقابل همه قدرتهای جهانی که علیه کشورمان بسیج شده بودند تا ملت ایران و راه این ملت را محو کرده و پرچم توحید، عدالت و انسانیت را در هم بشکنند، انتخاب کردند، باعث شد تا مردان و زنان بزرگی در آن دوران به پا خیزند و با همه وجود به صحنه دفاع از کشور بیایند و علاوه بر آنکه دشمن را شکست داده و میهن و مکتب را نجات دادند، به جوار رحمت الهی پر کشیدند و راه زندگی متعالی را در برابر ملت ایران و جامعه بشری باز کردند.



رئیس جمهور با بیان اینکه روحیه و نگاه جهادی و فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع و سالهای پس از جنگ در عرصه ساختن کشور، علم، فناوری، عدالت، صنعت و کشاورزی به کار گرفته شد، گفت:‌ این روحیه در هر نقطه و برهه‌ای از زندگی که جاری شود، سعادت آفرین است و روابط انسانها را در جامعه بر اساس محبت، عدالت و ارزشهای انسانی و روابط سازنده و تعالی بخش تنظیم خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه همه انسانها می‌خواهند عزیز، با کرامت و در امنیت و آرامش و در جوار رحمت الهی باشند و در بالاترین نقطه‌های انسانی قرار بگیرند، گفت: راه دستیابی به این ارزشها تنها در مسیر جهاد و اتکا بر فرهنگ ایثار و شهادت است، زیرا که این راه، راهی است که متعلق به پیامبر (ص) و آل پیامبر (ع) بوده و بالاترین میراث مشترک و ارزشمند بشر و راهی است که رزمندگان ما آن را در شرایط بسیار سخت انتخاب کردند.



احمدی نژاد افزود: کسانی که در این مسیر قرار دارند در هر مقطعی بهترینها را انتخاب کرده و مسئولیت خود را به زیباترین وجه به انجام می‌رسانند.



رئیس جمهور تاکید کرد: اگر این روحیه در جامعه ما وجود داشته باشد، کشور هر سال بهتر از سال قبل خواهد بود.



احمدی نژاد با بیان اینکه قله کمال این اندیشه وجود امام عصر (عج) است،‌ گفت: امام نقطه اوج همه خوبیهاست و هر کس می‌خواهد سال خوبی داشته باشد، باید سال خود را با یاد و نام امام عصر (عج) آغاز کند.