پیام تظاهرات گسترده مردم سوریه/ پشتوانه نظام در برابر فشارهای خارجی

میلیونها سوری در تظاهراتی گسترده حمایت خود را از برنامه اصلاحات به رهبری بشار اسد اعلام و بر مخالفت خود با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی کشورشان تاکید کردند.



مردم سوریه در این همایش ملی سراسری، پیامی را برای تمام جهانیان ارسال کردند مبنی بر اینکه آنها وحدت ملی و ثبات را به دور از هرگونه دخالت و دیکته های خارجی انتخاب کرده اند.



خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد از صبح امروز، میلیونها نفر از شهروندان سوری با میادین و خیابانهای شهرهای مختلف سرازیر شدند تا در راهپیمایی جهانی به خاطر سوریه، شرکت و مخالفت خود را با دخالت خارجی در امور کشورشان اعلام کنند.



مردم در این تظاهرات که همچنان ادامه دارد، حمایت مجدد خود را از برنامه اصلاحات به رهبری بشار اسد اعلام و حملات خصمانه و توطئه چینی برخی رژیمهای عربی علیه کشورشان را محکوم کردند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات گسترده که در میادین بزرگ شهرهای دمشق، السبع بحرات دیرالزور، سعدالله الجابری حلب، لاذقیه، الرقه، طرطوس، السید الرئیس الحسکه، البلدیه در مصیاف، خیابان اصلی سلحب، الزهرا، النزهه، الحضاره و منطقه الشعیرات در حمص و البرید در درعا در حال برگزاری است، بر هوشیاری و بیداری خود در برابر توطئه های خارجی که امنیت و ثبات کشور را هدف قرار داده است، تاکید و اقدامات گروههای تروریستی در کشتار شهروندان و نیروهای ارتش و تخریب اموال عمومی و خصوصی در خدمت به طرفهای خارجی را محکوم کردند.



مردم سوریه با در دست داشتن پرچمهای کشور، پارچه نوشته هایی به همراه داشتند که در آن از فداکاریهای ارتش در راه عزت و ثبات کشور و حفظ امنیت مردم تقدیر شد، آنها همچنین برنامه های تحریک آمیز و گمراه کننده برخی رسانه های عربی از طریق وارونه نشان دادن حقایق و خبرسازی با هدف ایجاد هرج و مرج در سوریه و ضربه زدن به امنیت و ثبات آن را محکوم کردند.



شهروندان سوری همچنین از کشورهایی که از سوریه در مقابل توطئه های خارجی حمایت می کنند، تقدیر و تصمیمات غیرمسئولانه اتحادیه عرب را محکوم کردند، به گفته آنها، اتحادیه عرب به ابزاری برای اجرای اهداف و طرحهای خارجی که هدف از آن فروپاشی و تجزیه منطقه و سیطره بر ثروتها و امور ملتهای آن است، تبدیل شده است.

اما پیام تظاهرات گسترده امروز مردم سوریه در اولین سالگرد ناآرامی های این کشور چه بود؟



سلیم عبود نماینده پارلمان سوریه در این باره تاکید کرد مردم سوریه با تظاهرات گسترده امروز این پیام را به همه جهانیان رساندند که در کنار نظام خود می مانند و توئطه ها را خنثی خواهند کرد.



به گفته وی، تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف نشان می دهد که سوریه بر توطئه ها پیروز شده است.



پیام دیگر این تظاهرات این است که سوریه قوی و قدرتمند و منسجم است، همچنین پیامی برای گروههای مخالف است تا به میز گفتگوها برگردند و برای ساخت کشور تلاش کنند و از دشمنان روی برگردانند.



سلیم عبود در ادامه تصریح کرد: توطئه ها علیه سوریه متوقف نخواهد شد، اما مردم سوریه تاکید کرده اند بر تمام توطئه ها و کسانی که خواهان فروپاشی سوریه هستند، پیروز خواهند شد، توطئه امروز از شدیدترین و بدترین توطئه هاست، اما ملت سوریه بر وحدت واستقلال و قدرت برای مقابله با چالشها تاکید کرده اند.



وی افزود : ملت سوریه در کنار رهبران خود با توطئه ها می جنگند، ملت سوریه از شیوه های ملی و مقاوم خود حمایت می کنند، سوریها همواره از این شیوه مقاومت در برابر طرحهای آمریکایی صهیونیستی تبعیت می کنند.



تظاهرات میلیونی در سوریه و سکوت مرگبار رسانه های عربی



حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در خصوص تظاهرات میلیونی امروز مردم در شهرهای مختلف سوریه و پیام آن به مهر گفت : تظاهرات ملیونها نفر از مردم سوریه در دمشق، حلب، لاذقیه، السویدا،الحسکه و شهرهای دیگر بار دیگر نشان داد که نظام سوریه همچنان از یک پایگاه بزرگ مردمی برخوردار است.



در این تظاهرات که به صورت زنده از شبکه های محلی سوریه و برخی رسانه های منطقه ای البته به استثنای العربیه و الجزیره پخش شد مردم این کشور پشتیبانی خود را از دولت بشار اسد اعلام کردند و مخالفت خود را با دخالت بیگانگان در مسائل داخلی سوریه ابراز داشتند.



متاسفانه رسانه های عربی که یک جریان سازی خبری ظالمانه ای را علیه سوریه آغاز کرده اند، در برابر این تظاهرات مردمی و گسترده سکوت اختیار کرده اند.



عمده ساکنان الحسکه، لاذقیه ، سویداء و دمشق از کردها، علوی ها، درزیها و سنی ها تشکیل می شوند و این امر نشان می دهد که همه طیفهای قومیتی و مذهبی سوریه از دولت بشار اسد حمایت می کنند.



دولت بشار اسد که با یک جبهه عربی -اسرائیلی - آمریکایی روبرو است پس از یک سال همچنان در برابر توطئه های سیاسی ، رسانه ای و محاصره های شدید اقتصادی ایستادگی می کند.



به گفته هانی زاده، هدف این جبهه که با محوریت رژیم های صهیونیستی، عربستان، قطر و آمریکا شکل گرفته سرنگونی دولت بشار اسد، قطع محور تهران- دمشق - بیروت و حذف مقاومت اسلامی لبنان است .



با این حال به دلیل برخورداری دولت بشار اسد از پایگاه مردمی و حمایت همه طیفهای سیاسی از این دولت، غربی ها و رژیمهای عربی همسو نتوانستنه اند پس از گذشت یک سال دولت سوریه را سرنگون کنند.



این کارشناس می گوید : تظاهرات مردم شهرهای مختلف سوریه و نیز بروز اختلاف شدید میان رهبران اپوزیسیون خارج نشین به رهبری برهان غلیون از شکست طرح های آمریکا، عربستان و قطر برای سرنگونی نظام سوریه حکایت دارد و نشان دهنده همگرایی مردم و دولت در برابر فشارهای خارجی است.

توطئه ها متوقف نخواهد شد، اما مردم هم تسلیم نخواهند شد



هر چند مردم سوریه امروز با برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف، پاسخ محکمی به کسانی دادند که از یک سال پیش تا کنون به توطئه چینی علیه کشورشان مشغول هستند و با حمایت از گروههای مسلح، ضمن مانع تراشی در برابر اجرای برنامه اصلاحات دولت سوریه، امنیت و ثبات این کشور را به خطر انداخته اند، با این حال به گفته سلیم عبود از نمایندگان پارلمان سوریه، توطئه چینان همواره به اقدامات تروریستی و توطئه علیه سوریه به سبب پایداری و مقاومت آن ادامه می دهند.



مردم سوریه در طول یک سالی که از تحرکات گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی و ترکیه می گذرد، بارها در تظاهرات گسترده حمایت خود را از نظام و مخالفت با توطئه های جبهه سازش به سرکردگی آمریکا اعلام کرده اند.