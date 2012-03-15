انهدام 2050 باند مواد مخدر در کشور/ کشفیات 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان اظهار داشت: از ابتدای سال 90 تا کنون 430 تن مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در کشور کشف و ضبط شده است.

سردار مویدی ادامه داد: در رابطه با کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 10 درصدی هستیم.

وی با بیان اینکه 80 درصد از کشفیات مواد مخدر در استانهای مرزی و حاشیه مرز صورت گرفته، یادآور شد: میزان کشفیات مواد مخدر در استانهای مرزی و حاشیه مرز نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: برنامه ریزیها و هدف گذاریهایی که پلیس مبارزه با مواد مخدر بر روی استانهای مرزی و حاشیه مرز داشته موجب افزایش کشفیات مواد مخدر در خاکریز اول ورود مواد مخدر به کشور شده است.

سردار مویدی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد مواد مخدر کشور از طریق استانهای مرزی مثل خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان وارد کشورمان می شود، افزود: هدف گذاریهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در شرق کشور جوابگو بوده و میزان کشفیات مواد مخدر از این استانها افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه میزان کشفیات مواد مخدر در مرکز کشور نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته، تصریح کرد: از ابتدای سال 90 تاکنون 261 هزار نفر توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر در کشور دستگیر شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور یادآور شد: در سالجاری بالغ بر 244 هزار و 530 نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده است.

سردار مویدی با اشاره به اینکه کل باندهای منهدم شده در سالجاری دو هزار و 50 باند بوده است، اظهار داشت: طی سال جاری 210هزار پرونده در رابطه با مواد مخدر در کشور تشکیل شده است.