انتخابات مجلس نهم آرامترین انتخابات در شهریار بود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جوهری بعداز ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رای دادن همیشه نشانه حقیقی دلبستگی مردم به نظام و کشور است و برای دوستان و دشمنان ما پیامهایی متعددی دارد،عنوان کرد: انتخاب مجلس نهم به دلیل ویژگی های منحصربفرد از مهمترین انتخابات کشور بوده است.

وی اظهار داشت: برگزاری انتخابات در حوزه شهریار، ملارد و قدس به دلیل جمعیت زیاد که رتبه اول بعد شهر تهران را داشت کار سنگینی بود و به اذعان شهروندان آرامترین انتخابات در چند سال اخیر گزارش شد.

این مسئول ادامه داد: فعالیتها برای برگزاری مطلوب انتخابات از خرداد 90 شروع شده و جلسات طبق برنامه زمان بندی ستاد انتخابات به طور مرتب برگزار می شد.

جوهری یادآور شد: در این راستا هزار نفر نیروی اجرایی با تلاش شبانه روزی متولی برگزاری انتخابات در شهرستان شهریار بودند که حضور حداکثری مردم سختی های کار را به کام مسئولان شیرین کرد.

فرماندار شهرستان شهریار گفت: در حوزه امنیتی نییز با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در انتخابات چالش امنیتی نباشد با پیش بینی و پیشگیری از برخی از مسائل تمام سعی مجموعه بر ایجاد امنیت در انتخابات بود.

وی با اشاره به تعامل هیئت اجرایی و هیئت نظارت در بحث انتخابات عنوان کرد تلاشهای شبانه روزی مسئولان مثمر ثمر واقع شد و مردم و مدیران به بهترین نحو منویات رهبر را لبیک گفتند.

وی ادامه داد: مردم از پیش بینی ما جلوتر بودند و حضور بی سابقه مردم در پای صندوقهای رای از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح باعث شد که در 42 صندوق با کمبود تعرفه مواجه شدیم که این امر نشان دهنده افزایش آمار شرکت مردم در انتخابات نسبت به دوره قبل بود.

این مسئول بیان کرد: به طوریکه بنابر آمار موجود در حوزه شهر شهریار در دوره قبل 105 هزار شرکت کننده و در این دوره 185 هزار نفر شرکت کردند و در ملارد در دوره قبل 52 هزار نفر و در این دوره 97 هزار نفر و در قدس 51 هزار نفر در دوره قبل و این دوره 93 هزار نفر در این دوره شرکت داشتند.

وی افزود: مانند دوره های قبل در این دوره نیز میزان رای مردم بود و تمهیدات دشمن در جهت کمرنگ کردن حضور مردم بر انتخابات با شکست مواجه شد.

فرماندار شهرستان شهریار در پایان ضمن تبریک به گروسی نماینده مردم در شهریار، ملاردو قدس اظهار امیدواری کرد که با تعامل سازنده با یکدیگر بتوانیم در سنگر خدمت به مردم منشا خدمات ارزشمندی باشیم.