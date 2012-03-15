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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

قلعه نوعی:

2 هزار پروژه تحقیقاتی در خراسان شمالی آماده واگذاری و حمایت است

2 هزار پروژه تحقیقاتی در خراسان شمالی آماده واگذاری و حمایت است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده خراسان شمالی گفت: بیش از 2 هزار پروژه تحقیقاتی آماده واگذاری و حمایت است.

ناصر قلعه نوعی ظهر پنج شنبه در گفتگوی با خبرنگار مهر اظهار داشت: 2 هزار و 700 پروژه تحقیقاتی در حوزه های مختلف صنایع دفاعی آماده واگذاری به اشخاص و یا شرکت های دانش بنیان است.

وی ضمن دعوت از نخبگان و نوآوران استان برای همکاری با این مرکز افزود: این مرکز به عنوان واسطه بین محققان و نوآوران و ارگان های حمایت کننده مالی بوده و اگر طرح و ایده ای به مرحله نمونه سازی برسد مبلغ 200 میلیون ریال کمک مالی دریافت خواهد کرد.

قلعه نوعی  با بیان اینکه نوآوری های محققان و اندیشمندان در مرحله طرح و ایده، 10 میلیون ریال کمک دریافت می کنند تصریح کرد:  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت تحقق تدابیر نظامی و فنی اقدامات گوناگونی برنامه ریزی کرده که یکی از آنها استفاده از ظرفیت های نوآوران مرکز همکاری های علمی شهید فهمیده است.

وی گفت: این واحدها بستر مناسبی جهت تعامل نخبگان و نوآوران ملی با بخش دفاع بوده و بخش دفاعی میتواند با برنامه ریزی مناسب از ایده ها و طرحهای آنان استفاده مناسب نماید.

مسئول مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده استان افزود: به منظور تسریع در روند اقدامات و با توجه به توسعه و گسترش مراکز استانی نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده، دستورالعمل پذیرش و حمایت از نخبگان در این مرکز طراحی شده است.

وی اظهار داشت: هدف از تدوین این سند، ایجاد روشی یکسان ومناسب جهت پذیرش، ارزیابی، هدایت و حمایت از طرح ها و ایده های نوآورانه دفاعی و ارائه شاخصهای ارزیابی آنها است.
 

کد مطلب 1560905

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