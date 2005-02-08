مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر دانشگاهي مناطق ايران برگزار شد

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، در ابتداي اين مراسم فرزين طاهري دبير اجرايي جشنواره منطقه يك (تهران) ، به ارائه گزارش خود پرداخت سپس مهندس "پيمان مغازه" مديركل فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري به ايراد سخنراني پرداخت.

مهندس مغازه ضمن اظهار خرسندي از برگزاري جشنواره تئاتر دانشگاهي وحضورش در جمع دانشجويان متذكر شد:عزت و افتخار اين جشنواره و جشنواره هاي مشابه به حضور شما دانشجويان است و در جايي كه دست چيني تصنعي از شما وجود دارد ، آنجا متعلق به شما نيست .

وي خاطر نشان كرد : اميدوارم اين 8 دوره برگزاري جشنوراه تئاتر دانشگاهي بتواند زمينه رشد كيفي جشنواره هاي سالهاي آتي را فراهم كند و با تغيير تاريخ برگزاري جشنواره اصلي بتوانيم در سالهاي آينده شاهد برگزاري جشنواره منطقه يك (تهران ) مانند ديگر ماطق باشيم و اين جشنواره تنها در اجرا براي بازبيني نباشد .

در ادامه " هادي حسن علي" دبير كل مجمع كانونهاي تئاتر دانشجويان كشور به قرائت بيانيه اين مجمع پرداخت و "پيمان گلي" دبيرهشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران به ايراد سخنراني پرداخت و در باره علت تغيير تاريخ اين جشنواره خاطر نشان كرد: تصميم موكول شدن برگزاري جشنواره هشتم به فروردين ماه 84 ، پس ازمشاوره هاي فراواني كه با مسوولان ستاد برگزاري جشنواره انجام شد ، اتخاذ شد.

وي افزود: بسياري از عوامل دست به دست هم داد تا زمان برگزاري اين جشنواره تغيير كند. اميدواريم با اين تغييرات بتوانيم شاهد هر چه باشكوه تر برگزار شدن هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران در حوزه دانشگاه و دانشجو باشيم .

در ادامه از بازبينان وداوران و برگزار كنندگان جشنواره تئاتر دانشگاهي مناطق پنج گانه ايران تقدير به عمل آمد و 31 اثر برگزيده جشنواره تئاتر منطقه يك (تهران) اعلام و به برگزيدگان جوايز اهدا شد.

بر همين مبنا ، ازافسانه نوري كارگردان لباس خواب آبي، فرهادعماد زاده كارگردان صندلي ها، بيگماليون به كارگرداني ايثار ابو محبوب ،كابو كي ها به پايين نگاه نمي كنند به كارگرداني غلام حسين بهمني، شبنم شمس مقدم كارگردان يك اصل بد ،الهه سلطان آبادي كارگردان دعوت، آرش سهرابي كارگردان ملكه زيبايي لنين،مرجان محمد پور كارگردان دو جلاد،احسان فلاحت پيشه كارگردان حفاظت 660برجك، علي گلدسته كارگردان زندگي گاليله، محمد حسيني و صبا رياضي كارگردانان داستان باغ وحش، رويا مهدي پاشاكي كارگردان اسم فاميل يك بازي خانوادگي ، بامداد داودي كارگردان "روزگار سنگي مردمان كتيبه" ، مصطفي اميني كارگردان "عاقبت عشاق سينه چاك، هادي حجازي فر كارگردان جايي ديگر، مهدي كيهور كارگردان يازده شاخه زنبق سفيد، سپيده روستا پور كارگردان روز از نو روزي ازنو،هادي حجازي فرركارگردان جايي ديگر، علي صالحي كارگردان سن واليتاين، روزبه ناصري كارگردان آواي مردگان، بابك عبد الملكيان كارگردان برگشتي در كار نيست، فاطمه سرلك كارگردان دمها، آزاده برومند كيا كارگردان آلسست، مگنوليا موحدي كارگردان جايي در ميان خوكها، قاسم طالبيان كارگردان در بيشه، فرهاد بازيان كارگردان آمادئوس، ميثم عبدي كارگردان آندورا، متين محمدي كارگردان كمدي اكتشافات، سميرا مهدوي كارگردان پرده پنجم، اميرحسين حريري كارگردان عادلها،وفرزين طاهري كارگردان اتوپيا تقدير به عمل آمد.

لازم به ذكر است، اين مراسم قرار بود با حضور حميد سمندريان و دكتر قطب الدين صادقي برگزار شود، اما آنان در مراسم حضور پيدا نكردند.